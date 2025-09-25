americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Cubano logra regresar a EEUU tras perder la residencia y ser extorsionado en Cuba

A su llegada a EE.UU., el joven fue llevado al llamado "cuartico" de Inmigración. Tras contestar varias preguntas, recibió la bienvenida y pudo retomar su vida normal

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Leonardo Peña de la Cruz

El cubano Leonardo Peña de la Cruz contó cómo, después de haber sido víctima del robo de su green card durante un viaje a la Isla, pudo regresar a Estados Unidos sin mayores complicaciones, pese a los intentos de extorsión que sufrió en su tierra natal.

El hecho ocurrió en agosto, durante una visita a Guantánamo, su provincia de origen. Peña relató que mientras se detenía a comer, desconocidos rompieron el cristal de su auto y se llevaron varias pertenencias, incluida su tarjeta de residencia. Poco después, la foto de la green card apareció en un grupo de compraventa en Facebook, con el número de registro oculto y un contacto para “negociar” su devolución.

Extorsión frustrada

En un primer momento, Peña ofreció 500 dólares como recompensa, pero los delincuentes subieron la exigencia a 4,000 dólares, una suma que calificó de “absurda e insólita”. Ante esa situación, decidió no ceder a las presiones.

“Eso se ha convertido en una moda dentro de Cuba. Mi consejo es claro: no paguen extorsión”, advirtió en entrevista con Univisión 23.

El camino de regreso a EE.UU.

Tras el robo, Peña denunció el hecho ante la Policía cubana —un trámite que, según comentó, incluso puede demorarse si la estación no tiene electricidad— y acudió después a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Allí recibió apoyo inmediato y en menos de 24 horas ya contaba con la documentación necesaria para regresar.

Al llegar a un aeropuerto estadounidense fue conducido al conocido “cuartico” de Inmigración, donde respondió varias preguntas. Finalmente, los agentes le dieron la bienvenida y pudo retomar su vida normal.

Una práctica cada vez más común

El caso de Peña no es aislado. Cada vez más cubanos que residen en el extranjero denuncian robos de documentos esenciales durante sus viajes a la Isla, lo que abre la puerta a chantajes y extorsiones en un contexto de creciente inseguridad y crisis económica.

El abogado de inmigración Ismael Labrador explicó que, en estos casos, lo recomendable es presentar una denuncia policial y conservar todas las pruebas de extorsión. Con esa documentación, el afectado puede regresar a EE.UU. incluso sin la tarjeta física, mediante un waiver I-193, trámite que puede ser gratuito o costar hasta 685 dólares. Posteriormente, la green card puede reemplazarse con el formulario I-90.

Una experiencia amarga

Aunque logró superar el episodio, Peña asegura que fue una experiencia “amarga” y lanzó una advertencia a otros cubanos que viajan a la Isla:

No dejen nada a la vista dentro de los carros, ni una gorra. La situación está muy mala y la gente anda caliente”.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
mercenario cubano preso en ucrania advierte: no se dejen enganar, no es una guerra nuestra

Mercenario cubano preso en Ucrania advierte: "No se dejen engañar, no es una guerra nuestra"

tres cubanos con i-220a son detenidos por agentes de ice. ¿que esta pasando?

Tres cubanos con I-220A son detenidos por agentes de ICE. ¿Qué Está pasando?

video: cubanos recogen cervezas vencidas del basurero de una mipyme en medio de la crisis economica

VIDEO: Cubanos recogen cervezas vencidas del basurero de una Mipyme en medio de la crisis económica

exjueza cubana melody gonzalez podria ser deportada a la isla este jueves

Exjueza cubana Melody González podría ser deportada a la Isla este jueves

Destacados del día

Cubano logra regresar a EEUU tras perder la residencia y ser extorsionado en Cuba

Cubano logra regresar a EEUU tras perder la residencia y ser extorsionado en Cuba

ALERTA por onda tropical que podría impactar el oriente de Cuba

ALERTA por onda tropical que podría impactar el oriente de Cuba

Conmoción en Cuba: reconocido neurólogo cubano se quita la vida lanzando de un puente

Conmoción en Cuba: reconocido neurólogo cubano se quita la vida lanzando de un puente

Exjueza cubana Melody González podría ser deportada a la Isla este jueves

Exjueza cubana Melody González podría ser deportada a la Isla este jueves

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el viernes 19 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

La economía de EEUU se dispara con un crecimiento inesperado del 3,8%

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter