La economía de EEUU se dispara con un crecimiento inesperado del 3,8%

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el viernes 19 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La economía de Estados Unidos registró un crecimiento del 3,8% entre abril y junio, una cifra que supera ampliamente la estimación inicial del gobierno, que había situado el aumento del PIB en 3,3%, según informó este jueves el Departamento de Comercio.

El Producto Interno Bruto (PIB) , que mide la producción nacional de bienes y servicios, logró recuperarse tras la contracción del 0,6% en el primer trimestre, atribuida al impacto de las políticas comerciales impulsadas por el presidente Donald Trump y al aumento repentino de las importaciones.

Durante la primavera, las importaciones —que se descuentan del PIB— cayeron un 29,3% después de un primer trimestre marcado por compras masivas de productos extranjeros, realizadas en previsión de la imposición de nuevos aranceles. Esta caída contribuyó a impulsar el crecimiento económico en más de cinco puntos porcentuales.

El gasto del consumidor también mostró un repunte significativo, creciendo a un ritmo del 2,5%, frente al 0,6% del trimestre anterior y muy por encima del 1,6% estimado previamente.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha promovido una política comercial proteccionista, imponiendo aranceles de dos dígitos a importaciones de casi todo el mundo y a sectores clave como el acero, el aluminio y los automóviles. El mandatario defiende estas medidas como un mecanismo para proteger la industria estadounidense, atraer de vuelta la producción y financiar los recortes fiscales aprobados el pasado 4 de julio.

No obstante, muchos economistas sostienen que los aranceles terminan afectando a las propias empresas y consumidores estadounidenses, ya que encarecen las importaciones y generan presiones inflacionarias. Además, la manera impredecible en que se han implementado estas medidas —con anuncios, suspensiones y reactivaciones— ha creado incertidumbre entre las compañías, lo que ha frenado el ritmo de contratación.

TRUMP-ECONOMÍA ARCHIVO – Varias personas adquieren mercancías en un Walmart Superstore de Secaucus, Nueva Jersey, el 11 de julio de 2024. (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Empleo en desaceleración

Entre 2021 y 2023, la economía estadounidense sumó un promedio de 400.000 empleos mensuales mientras se recuperaba de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, desde entonces la creación de empleo se ha debilitado, influida tanto por la incertidumbre en torno a la política comercial como por los efectos de las 11 subidas de tipos de interés aplicadas por la Reserva Federal entre 2022 y 2023.

De hecho, una revisión reciente del Departamento de Trabajo reveló que se habían creado 911.000 empleos menos de lo informado originalmente en el año fiscal que terminó en marzo, lo que redujo el promedio mensual a 71.000 puestos, frente a los 147.000 reportados inicialmente. Desde marzo, la cifra ha descendido aún más a un promedio de 53.000 nuevos empleos al mes.

Las previsiones de los analistas de FactSet apuntan a que en septiembre apenas se habrían creado 43.000 puestos de trabajo, aunque la tasa de desempleo se mantendría en torno al 4,3%. Para estimular la actividad laboral, la Reserva Federal recortó la semana pasada su tasa de interés de referencia, en la primera reducción desde diciembre.

Perspectivas

El informe publicado este jueves constituye la tercera y última revisión del crecimiento del PIB en el segundo trimestre. El próximo 30 de octubre, el Departamento de Comercio dará a conocer su estimación preliminar correspondiente al período julio-septiembre.

De momento, los analistas proyectan que la economía se desacelerará en el tercer trimestre, con un crecimiento de apenas 1,5%.

(Con información de AP)