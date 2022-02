Ex directora del sistema informativo de la televisión cubana abandona la isla y pide asilo político en Colombia

“Salgo de Cuba porque estaba en una situación que ya no podía resolver.

Desde el año 2017, no puedo trabajar en lo que estudié, en el periodismo, hago trabajos extras porque la seguridad siempre va por la diferencia de pensamiento que tengo con el sistema que hay en mi país”, comentó Insua Alarcón a dicho medio.

A pesar de sus palabras sí consultamos el portal oficialista EcuRed, podemos ver los estrechos lazos que tenía Insua con el régimen cubano.

Yailen Insua fue Directora General del Canal Informativo Cumbre CELAC. Delegada al XVI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Venezuela y delegada al VII Congreso Nacional de la FEU. También fue Miembro del Comité Municipal de la UJC de Playa. Fue Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (en su VII Legislatura). y comenzó su vida laboral en el MINFAR

La periodista tenía como objetivo hacer escala en Colombia para luego viajar a Nicaragua, pero las cosas no salieron como ella esperaba.

“Llego a Bogotá el 5 de febrero para abordar un avión de Avianca el día 6 rumbo a Nicaragua y se me da una situación: cuando voy a abordar, me dicen que Nicaragua no autoriza mi ingreso a su país ni el de mi esposo”, señaló.

Por esta razón, la comunicadora está pidiendo asilo político en Colombia junto a su esposo, el cual es miembro de la Sociedad Cultural Yoruba de Cuba, explicó la nota.

“Le pedí asilo al gobierno colombiano, porque no voy a regresar a Cuba porque mi vida peligra”, sentenció.

Por su parte, la aerolínea Avianca alegó que “los clientes llegaron procedentes de Cuba sin cumplir con la documentación necesaria para ser embarcados” y “realizar el trayecto Bogotá-Nicaragua (específicamente aval de embarque desde Ministerio de Salud del país de destino)”.

“Estos viajeros no han iniciado contrato de transporte con Avianca. La aerolínea está atenta a que soluciones su situación”, indicó la compañía.

Carlos Martínez | americateve.com