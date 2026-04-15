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Flair Airlines

Canadá autoriza a Flair Airlines volar a Cuba pese a críticas por quejas y fallas operativas

La aerolínea low cost recibió permiso para operar a Cuba pese a liderar quejas en Canadá y problemas recientes

Vuelos CUba

La Agencia de Transporte de Canadá autorizó a la aerolínea de bajo costo Flair Airlines a obtener licencias internacionales para operar vuelos hacia Cuba, en una decisión que llega en medio de advertencias de viaje y cuestionamientos sobre la calidad del servicio de la compañía.

La aprobación ocurre mientras el gobierno canadiense mantiene un aviso de nivel naranja para la isla, recomendando evitar viajes no esenciales debido a la situación interna.

Contexto: crisis aérea hacia Cuba

La autorización se produce tras la suspensión masiva de vuelos por parte de varias aerolíneas canadienses a inicios de 2026, luego de que Cuba confirmara la escasez de combustible para aviación.

Entre las compañías que cancelaron operaciones figuran:

Air Canada

Sunwing

WestJet

Air Transat

Hola Sun

Estas aerolíneas repatriaron a miles de turistas y condicionaron su regreso a una mejora en el suministro de combustible.

Por ahora, la licencia otorgada a Flair Airlines no implica una fecha concreta de inicio de operaciones.

Historial de quejas y desempeño

Flair Airlines, con sede en Edmonton, ha sido objeto de críticas constantes por parte de sus clientes.

Según datos oficiales en Canadá:

Registra la tasa más alta de quejas por pasajero

Promedio de 20,9 quejas por cada 100 vuelos

Calificación general baja en plataformas como Trustpilot

Entre las principales quejas destacan:

Costos ocultos y cargos adicionales

Tarifas elevadas por equipaje de mano

Cobros inesperados en la puerta de embarque

Retrasos prolongados y cancelaciones

Servicio al cliente deficiente

Problemas con equipaje perdido o mal gestionado

Problemas operativos recientes

La aerolínea también ha enfrentado dificultades financieras y operativas.

En 2023, varios de sus aviones fueron embargados por impagos a empresas de leasing, lo que afectó su capacidad operativa.

Lo que está en juego

La posible entrada de Flair Airlines al mercado cubano se da en un momento de alta incertidumbre para el turismo en la isla, marcado por problemas energéticos, reducción de vuelos internacionales y caída en la demanda.

Analistas consideran que, aunque la autorización amplía las opciones de conectividad, la reputación de la aerolínea y las condiciones actuales en Cuba podrían influir en la decisión de los viajeros.

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