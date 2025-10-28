El huracán Melissa toca tierra en Jamaica y enciende las alarmas en Las Tunas y Camagüey

El huracán Melissa impactó este martes la isla de Jamaica como un ciclón de categoría 5 , con vientos sostenidos de 295 km/h (183 mph) , provocando graves daños e intensificando la alerta en el oriente cubano , donde las autoridades ya preparan evacuaciones masivas.

Melissa tocó tierra durante la tarde, convirtiéndose en uno de los huracanes más potentes registrados en el Caribe en décadas. Según reportes oficiales, al menos siete personas han perdido la vida en la región.

Las autoridades locales advirtieron que muchos habitantes han ignorado los llamados a evacuar , a pesar de las órdenes de emergencia. Se pronostican hasta 40 pulgadas (un metro) de lluvia y marejadas ciclónicas de hasta 13 pies (4 metros) en la costa sur.

De los 880 refugios habilitados en la isla , una gran parte permanecía vacía la noche del lunes, lo que aumenta la preocupación ante los efectos devastadores del fenómeno.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos extendió la alerta de huracán a las provincias cubanas de Las Tunas y Camagüey , mientras el sistema continúa desplazándose hacia el norte-noreste .

A las 11:00 a.m. (hora del Este), el ojo de Melissa se ubicaba en las coordenadas 17.9N, 77.9O , a unas 37 millas (60 km) al sureste de Negril , moviéndose a 9 mph (15 km/h) .

El NHC confirmó que el huracán mantiene una presión central mínima de 892 milibares, lo que lo clasifica como un sistema extremadamente peligroso.

“Se están produciendo vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas en la isla”, alertó el NHC en su más reciente parte.

Provincias cubanas bajo amenaza

El gobierno cubano activó una advertencia de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, mientras Camagüey permanece bajo alerta de tormenta tropical.

Los meteorólogos prevén que Melissa cruce el sureste de Cuba durante la madrugada del miércoles, afectando gravemente las provincias orientales antes de dirigirse hacia las Bahamas, que también están bajo aviso de huracán.

Golpe catastrófico en Jamaica

El ojo de Melissa ya impacta la costa occidental de Jamaica, con vientos destructivos, lluvias torrenciales y oleaje extremo.

El NHC advirtió que las ráfagas podrían ser un 30% más fuertes en zonas montañosas, provocando colapsos estructurales en edificaciones vulnerables.

Las condiciones meteorológicas se deterioran rápidamente en el sur y oeste de la isla, donde se reportan inundaciones severas y deslizamientos de tierra.

Marejadas e inundaciones históricas

La costa sur de Jamaica sufre una marejada ciclónica potencialmente mortal, con el nivel del mar elevándose entre 9 y 13 pies (2.7 a 4 metros) por encima del suelo. En el noroeste, cerca de Montego Bay, el mar podría elevarse hasta 4 pies (1.2 metros).

Las lluvias asociadas al huracán dejarán 15 a 30 pulgadas (38 a 76 cm) en Jamaica, con máximos locales de 40 pulgadas (100 cm).

En Cuba oriental se esperan acumulados de 10 a 20 pulgadas (25 a 50 cm), con máximos de 25 pulgadas (63 cm), lo que podría causar inundaciones repentinas y numerosos deslizamientos.

Oriente cubano: primeros efectos

En Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo ya se sienten los primeros efectos indirectos de Melissa, con vientos en aumento, lluvias intensas y marejadas en zonas costeras bajas.

Las autoridades piden proteger ventanas y techos, alejarse de árboles y ríos, y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

El lento desplazamiento del ciclón prolongará las condiciones peligrosas durante toda la madrugada.

Trayectoria prevista

El Centro Nacional de Huracanes estima que el ojo de Melissa cruzará completamente Jamaica en el transcurso del día, avanzará sobre el sureste de Cuba en la madrugada del miércoles y alcanzará las Bahamas el jueves.

Aunque se prevé poco cambio en su intensidad, Melissa seguirá siendo un huracán mayor mientras se adentra en el Atlántico occidental.

“Melissa alcanzará Cuba como un huracán extremadamente peligroso y continuará siendo muy poderoso sobre las Bahamas”, precisó el parte del NHC.

Próximo boletín

El NHC emitirá su nuevo informe a las 5:00 p.m. (hora del Este) con actualizaciones sobre la trayectoria, intensidad y alertas en vigor.

Mientras tanto, los gobiernos de Jamaica y Cuba instan a la población a permanecer en refugios seguros y no salir bajo ninguna circunstancia hasta que las condiciones mejoren.