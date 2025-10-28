americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Santiago de Cuba

Desesperación en Santiago de Cuba: Multitud se lanza sobre camión de alimentos ante la escasez y la llegada del huracán Melissa

Desesperación en Santiago de Cuba: pobladores se lanzan sobre un camión de picadillo ante la escasez y el temor por el paso del huracán Melissa

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Santiago de Cuba

El miedo al huracán Melissa y la aguda escasez de alimentos provocaron una escena de caos en Santiago de Cuba, donde decenas de personas corrieron tras un camión que transportaba picadillo, en un intento desesperado por conseguir comida.

Roban camion de picadillo en Santiago de Cuba.Estos son los verdaderos logros de la Revolucion.

Escena de desesperación en plena Avenida Martí

El incidente, ocurrido en Avenida Martí, una de las principales arterias de la ciudad, fue reportado por el comunicador Yosmany Mayeta Labrada, quien compartió imágenes y testimonios del momento en sus redes sociales.

Según narró, un camión que transportaba cajas de picadillo perdió parte de su carga, y en cuestión de segundos, vecinos corrieron y pelearon por alcanzar los paquetes antes de que llegara la policía.

“Hasta puñaladas dieron, la gente está sin control, con hambre y con miedo al huracán”, relató un testigo al reportero.

Caos, hambre y tensión en medio del paso del huracán Melissa

Lo que comenzó como un accidente se transformó en una estampida humana, reflejo de la precariedad y el desamparo que vive la población santiaguera.

Agentes policiales intentaron contener la situación y recuperar parte de la mercancía, aunque varios ciudadanos lograron escapar con lo que muchos llamaron su “comida de huracán”.

La escena se produce justo cuando comienzan a sentirse los primeros efectos del huracán Melissa en la región oriental, con fuertes lluvias y vientos sostenidos que anticipan un impacto severo en las próximas horas.

“Esto no es robo, es hambre”: el reflejo de una crisis nacional

“Esto no es robo, es hambre”, exclamó una anciana mientras se retiraba con un paquete entre las manos, frase que resume el estado de desesperación de miles de cubanos ante el desabastecimiento generalizado.

La población enfrenta apagones prolongados, brotes de dengue y chikungunya, y falta de alimentos básicos, mientras el régimen insiste en mostrar normalidad ante la crisis humanitaria.

El suceso pone en evidencia el deterioro de las condiciones de vida en Santiago de Cuba, donde la escasez y el miedo al huracán Melissa empujan a la población a actuar movida por la supervivencia.

Huracán Melissa: categoría 5 y el más potente del Caribe en décadas

El huracán Melissa continúa fortaleciéndose sobre el Caribe, con vientos máximos sostenidos de 280 km/h (174 mph), según el más reciente parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El ciclón alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en el más poderoso registrado en el Caribe en décadas y una amenaza directa para Jamaica y el oriente cubano.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
cada minuto cuenta para proteger la vida: beatriz johnson alerta sobre el impacto catastrofico del huracan melissa en santiago de cuba

"Cada minuto cuenta para proteger la vida": Beatriz Johnson alerta sobre el impacto catastrófico del huracán Melissa en Santiago de Cuba

video: detienen en holguin a madre y padrastro acusados de brutal maltrato infantil que conmociono a cuba

VIDEO: Detienen en Holguín a madre y padrastro acusados de brutal maltrato infantil que conmocionó a Cuba

huracan melissa mantiene categoria 5: cuba se prepara para el brutal impacto

Huracán Melissa mantiene categoría 5: Cuba se prepara para el brutal impacto

cuba: evacuan a mas de 13 mil personas en san antonio del sur ante la inminente llegada del huracan melissa

CUBA: Evacúan a más de 13 mil personas en San Antonio del Sur ante la inminente llegada del huracán Melissa

Destacados del día

El huracán Melissa toca tierra en Jamaica y enciende las alarmas en Las Tunas y Camagüey

El huracán Melissa toca tierra en Jamaica y enciende las alarmas en Las Tunas y Camagüey

Huracán Melissa se fortalece mientras se aproxima a Jamaica y Cuba: vientos de 280 km/h y trayectoria cada vez más peligrosa

Huracán Melissa se fortalece mientras se aproxima a Jamaica y Cuba: vientos de 280 km/h y trayectoria cada vez más peligrosa

Desesperación en Santiago de Cuba: Multitud se lanza sobre camión de alimentos ante la escasez y la llegada del huracán Melissa

Desesperación en Santiago de Cuba: Multitud se lanza sobre camión de alimentos ante la escasez y la llegada del huracán Melissa

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, estrecha la mano con el presidente de China, Xi Jinping, durante una reunión en un aparte de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el 29 de junio de 2019. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo)

EEUU y China buscan acuerdo sobre tierras raras, aranceles y soja

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, se marcha tras una conferencia de prensa en el día 27 del cierre de gobierno en el Capitolio, en Washington, el lunes 27 de octubre de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Crece la presión sobre el Congreso para poner fin al cierre, pero un avance rápido parece improbable

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter