Desesperación en Santiago de Cuba: Multitud se lanza sobre camión de alimentos ante la escasez y la llegada del huracán Melissa

El miedo al huracán Melissa y la aguda escasez de alimentos provocaron una escena de caos en Santiago de Cuba , donde decenas de personas corrieron tras un camión que transportaba picadillo, en un intento desesperado por conseguir comida.

El incidente, ocurrido en Avenida Martí , una de las principales arterias de la ciudad, fue reportado por el comunicador Yosmany Mayeta Labrada , quien compartió imágenes y testimonios del momento en sus redes sociales.

Roban camion de picadillo en Santiago de Cuba.Estos son los verdaderos logros de la Revolucion.

Según narró, un camión que transportaba cajas de picadillo perdió parte de su carga, y en cuestión de segundos, vecinos corrieron y pelearon por alcanzar los paquetes antes de que llegara la policía.

“Hasta puñaladas dieron, la gente está sin control, con hambre y con miedo al huracán”, relató un testigo al reportero.

Lo que comenzó como un accidente se transformó en una estampida humana , reflejo de la precariedad y el desamparo que vive la población santiaguera.

Agentes policiales intentaron contener la situación y recuperar parte de la mercancía , aunque varios ciudadanos lograron escapar con lo que muchos llamaron su “comida de huracán”.

La escena se produce justo cuando comienzan a sentirse los primeros efectos del huracán Melissa en la región oriental, con fuertes lluvias y vientos sostenidos que anticipan un impacto severo en las próximas horas.

“Esto no es robo, es hambre”: el reflejo de una crisis nacional

“Esto no es robo, es hambre”, exclamó una anciana mientras se retiraba con un paquete entre las manos, frase que resume el estado de desesperación de miles de cubanos ante el desabastecimiento generalizado.

La población enfrenta apagones prolongados, brotes de dengue y chikungunya, y falta de alimentos básicos, mientras el régimen insiste en mostrar normalidad ante la crisis humanitaria.

El suceso pone en evidencia el deterioro de las condiciones de vida en Santiago de Cuba, donde la escasez y el miedo al huracán Melissa empujan a la población a actuar movida por la supervivencia.

Huracán Melissa: categoría 5 y el más potente del Caribe en décadas

El huracán Melissa continúa fortaleciéndose sobre el Caribe, con vientos máximos sostenidos de 280 km/h (174 mph), según el más reciente parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El ciclón alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en el más poderoso registrado en el Caribe en décadas y una amenaza directa para Jamaica y el oriente cubano.