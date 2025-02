El Gato de Cuba arremete contra los apagones en La Habana en VIDEO VIRAL

El Gato.mp4

"Hay tres cosas verídicas en esta vida. En la prisión sabes cuándo entras pero no sabes cuándo sales, porque te puedes enredar. En la vida sabes cuándo naces, pero no sabes cuándo te mueres, porque eso es impredecible. Y aquí, en la Guiteras (termoeléctrica en el occidente de Cuba) sabes cuándo te quitan la corriente pero no sabes cuándo te la ponen. ¡Se están pasando!", expresó en sus redes sociales.