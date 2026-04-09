Hija de Fidel Castro pide cambio de régimen en Cuba y lanza fuerte crítica al sistema vigente

Miami / La Habana — Alina Fernández Revuelta, hija biológica de Fidel Castro, aseguró que Cuba necesita un cambio de régimen urgente, en una declaración que vuelve a colocarla en el centro del debate político sobre la isla.
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Alina Fernández afirma que Cuba necesita un cambio de régimen urgente y critica duramente el sistema actual.
Miami / La Habana — Alina Fernández Revuelta, hija biológica de Fidel Castro, aseguró que Cuba necesita un cambio de régimen urgente, en una declaración que vuelve a colocarla en el centro del debate político sobre la isla.
Fernández, una de las críticas más conocidas del sistema cubano y exiliada desde 1993, afirmó que la transformación del país es una necesidad que lleva décadas pendiente.
“El cambio debió ocurrir hace décadas”
“Para mí, ha sido momento de un cambio de régimen desde finales de los años 80”.
La también activista sostuvo que tras la muerte de su padre muchos creyeron que el sistema colapsaría, pero “sobrevivió” pese a su carácter altamente personalista.
Fernández creció dentro del círculo del poder en Cuba, pero con el tiempo se convirtió en una voz crítica del sistema:
Descubrió contradicciones desde joven
Se declaró disidente a finales de los años 80
Actualmente es considerada una de las opositoras más visibles del modelo político cubano.
En 1993 escapó de Cuba utilizando documentos falsos y se estableció en Estados Unidos, donde ha vivido desde entonces.
Ha denunciado que el sistema:
Dividió familias
Criminalizó la disidencia
Generó décadas de crisis
Crisis actual y presión internacional
Sus declaraciones se producen en un contexto crítico para la isla:
Crisis energética con apagones prolongados
Escasez de alimentos y medicinas
Creciente presión internacional
Fernández considera que un cambio desde dentro es difícil debido a la estructura de poder altamente centralizada.
Tras años de bajo perfil, la hija de Castro reaparece en el debate público con su participación en el documental “Revolution’s Daughter”, que se estrena en Miami.
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