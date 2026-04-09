americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fidel Castro

Hija de Fidel Castro pide cambio de régimen en Cuba y lanza fuerte crítica al sistema vigente

Alina Fernández afirma que Cuba necesita un cambio de régimen urgente y critica duramente el sistema actual.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Alina Fernández

Miami / La HabanaAlina Fernández Revuelta, hija biológica de Fidel Castro, aseguró que Cuba necesita un cambio de régimen urgente, en una declaración que vuelve a colocarla en el centro del debate político sobre la isla.

Fernández, una de las críticas más conocidas del sistema cubano y exiliada desde 1993, afirmó que la transformación del país es una necesidad que lleva décadas pendiente.

“El cambio debió ocurrir hace décadas”

En entrevista con The Epoch Times, fue contundente:

“Para mí, ha sido momento de un cambio de régimen desde finales de los años 80”.

La también activista sostuvo que tras la muerte de su padre muchos creyeron que el sistema colapsaría, pero “sobrevivió” pese a su carácter altamente personalista.

Embed - LA HIJA DE FIDEL CASTRO ROMPE EL SILENCIO: "El cambio de régimen en Cuba es urgente"

De la élite a la disidencia

Fernández creció dentro del círculo del poder en Cuba, pero con el tiempo se convirtió en una voz crítica del sistema:

Descubrió contradicciones desde joven

Denunció la falta de libertades

Se declaró disidente a finales de los años 80

Actualmente es considerada una de las opositoras más visibles del modelo político cubano.

Exilio y ruptura familiar

En 1993 escapó de Cuba utilizando documentos falsos y se estableció en Estados Unidos, donde ha vivido desde entonces.

Ha denunciado que el sistema:

Dividió familias

Criminalizó la disidencia

Generó décadas de crisis

Crisis actual y presión internacional

Sus declaraciones se producen en un contexto crítico para la isla:

Crisis energética con apagones prolongados

Escasez de alimentos y medicinas

Creciente presión internacional

Fernández considera que un cambio desde dentro es difícil debido a la estructura de poder altamente centralizada.

Reaparición pública

Tras años de bajo perfil, la hija de Castro reaparece en el debate público con su participación en el documental “Revolution’s Daughter”, que se estrena en Miami.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
? cuba responde a ee.uu.: niega fraude al medicare y lo califica de calumnia

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Por Redacción América Noticias Miami
diaz-canel amenaza a ee.uu.: habra guerra de guerrillas si atacan cuba

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Por Redacción América Noticias Miami
acusan posible vinculo de cuba en fraude millonario al medicare en florida

ACUSAN POSIBLE VÍNCULO DE CUBA EN FRAUDE MILLONARIO AL MEDICARE EN FLORIDA

Por Redacción América Noticias Miami
cuba no descarta armar a civiles en medio de tension con eeuu

CUBA NO DESCARTA ARMAR A CIVILES EN MEDIO DE TENSIÓN CON EEUU

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

TRAGEDIA EN DORAL: DOS ESTUDIANTES MUEREN TRAS ACCIDENTE EN TESLA QUE SE INCENDIÓ

TRAGEDIA EN DORAL: DOS ESTUDIANTES MUEREN TRAS ACCIDENTE EN TESLA QUE SE INCENDIÓ

Hija de Fidel Castro pide cambio de régimen en Cuba y lanza fuerte crítica al sistema vigente

Hija de Fidel Castro pide cambio de régimen en Cuba y lanza fuerte crítica al sistema vigente

El senador demócrata por Nueva York Chuck Schumer y el representante demócrata por Nueva York Hakeem Jeffries en el Congreso en Washington, el 25 de marzo del 2026. (AP foto/Allison Robbert)

Demócratas se envalentonan al hablar de destituir a Trump tras sus amenazas a Irán

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE CALUMNIA

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter