EEUU y Cuba chocan tras protestas populares en la isla

La cancillería del régimen castrista entregó una nota de protesta al jefe de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Ziff, horas después de que, a gritos de "Libertad", "No más muela", "Corriente y Comida" y "Patria y Vida", los cubanos protagonizaron este 17 de marzo las mayores protestas populares contra la dictadura desde las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021.

La administración Biden ya respondió a las acusaciones del régimen cubano sobre estas manifestaciones a través de Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, quien afirmó que Estados Unidos apoyaba al pueblo cubano en el ejercicio de su derecho a reunirse pacíficamente y que el régimen no podrá satisfacer las necesidades de su pueblo hasta que adopte la democracia y el estado de derecho y respete los derechos de los ciudadanos en la isla.

En medio de manifestaciones populares como las de Santiago de Cuba, los pobladores no creyeron ni en los anuncios de última hora que la dirigente comunista Beatriz Johnson Urrutia les hizo desde una azotea y la callaron al grito de “Corriente y Comida”, en otra muestra de que los cubanos dentro de la isla ya no quieren escuchar más promesas fallidas de un régimen que cada día más muestra que no tiene salida para esta crisis.