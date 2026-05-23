Piloto acusado junto a Raúl Castro se declaró culpable y enfrentará sentencia en EEUU

Luis Raúl González-Pardo, expiloto de la Fuerza Aérea cubana y recientemente incluido en la acusación federal contra Raúl Castro por el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, será sentenciado el próximo 28 de mayo en un tribunal federal de Jacksonville, Florida, tras declararse culpable de fraude migratorio.

El exteniente coronel retirado, de 65 años, permanece bajo custodia estadounidense desde noviembre pasado, luego de que autoridades federales lo arrestaran por presuntamente ocultar información relevante sobre su historial militar durante procesos migratorios.

Embed - Piloto cubano acusado con Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

Declaraciones falsas a una agencia federal

Las autoridades sostienen que el exmilitar omitió información sobre su carrera dentro de las Fuerzas Armadas cubanas al solicitar beneficios migratorios en Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, la suma de los cargos podría exponerlo a penas de hasta 15 años de prisión.

Su historial militar vuelve al centro del caso Hermanos al Rescate

Antes de abandonar Cuba, González-Pardo sirvió durante casi tres décadas en la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea Revolucionaria, alcanzando el grado de teniente coronel.

Posteriormente ocupó funciones en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, específicamente en la Terminal 2, área utilizada para vuelos hacia y desde Estados Unidos.

La investigación señala que:

Entró a Estados Unidos en 2017

Regresó en 2024 mediante parole humanitario

Solicitó residencia permanente en 2025

Negó haber recibido entrenamiento militar

Las inconsistencias detectadas derivaron posteriormente en la investigación federal.

Ahora enfrenta cargos más graves junto a Raúl Castro

Además del proceso migratorio, González-Pardo fue incluido recientemente junto a Raúl Castro y otros exmilitares cubanos en una acusación relacionada con el derribo de dos avionetas de Brothers to the Rescue ocurrido el 24 de febrero de 1996.

La acusación incluye:

Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses

Cuatro cargos de asesinato

Destrucción de aeronaves civiles

Según documentos judiciales, González-Pardo habría pilotado uno de los aviones involucrados durante la operación aérea.

Podría convertirse en una pieza clave para la investigación

Actualmente, González-Pardo es el único de los acusados que se encuentra bajo jurisdicción estadounidense.

Investigadores consideran que su situación podría convertirlo en un testigo potencial de alto valor para futuras fases del caso.

Si es hallado culpable en la nueva acusación federal, podría enfrentar una pena de cadena perpetua.