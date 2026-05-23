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Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

CARACAS (AP) — Dos aeronaves estadounidenses sobrevolaron Caracas el sábado como parte de un “simulacro de evacuación” realizado en la embajada de Estados Unidos en Venezuela, casi cinco meses después de la operación militar en la que fue capturado el expresidente Nicolás Maduro.

La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)
La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey) AP

Las maniobras ante “eventuales situaciones médicas o contingencia catastrófica” habían sido anunciadas el jueves por el canciller venezolano Yván Gil, quien dijo fueron autorizadas por el gobierno. Sin embargo, después de su declaración y difusión de un comunicado oficial, éste fue eliminado de su cuenta de Telegram.

De acuerdo con Gil, el simulacro forma parte de un protocolo “regular” de seguridad y protección diplomática.

Desde temprano, mientras las banderas estadounidense y venezolana ondeaban en la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas, se observó en movimiento a un camión de bomberos y personas con cascos y uniformes de socorristas, mientras se escuchaba el ulular de una sirena.

Pasadas las 10 de la mañana, aterrizaron en esa sede diplomática dos aeronaves Boeing V-22 Osprey que sobrevolaron el cielo caraqueño, de las cuales descendieron militares estadounidenses.

La embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó en su cuenta de Instagram el momento del aterrizaje de una de las aeronaves.

En tanto, en una plaza del centro de la capital, un reducido grupo de ciudadanos se congregó en “repudio al simulacro”, que consideran atenta contra la soberanía del país.

“No al simulacro Yanki”, se leía en una bandera venezolana, mientras un puñado de personas gritaba consignas contra “el imperio”.

Las maniobras de evacuación se llevaron a cabo luego de que el 3 de enero, en una audaz operación militar en la capital venezolana, helicópteros y aeronaves militares estadounidenses ingresaron al país y capturaron a Maduro.

Días después, Delcy Rodríguez —quien era la vicepresidenta— tomó posesión como presidenta encargada. Su gobierno ha sido reconocido por Washington, y muestra de ello fue el levantamiento de las sanciones que pesaban en su contra. Durante la época de Maduro había sido acusada de contribuir a socavar la democracia en el país sudamericano.

FUENTE: AP

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