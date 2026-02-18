🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

La Administración del presidente de EEUU Donald Trump lanzó este miércoles una fuerte advertencia al régimen de Cuba , exigiendo “cambios dramáticos muy pronto” ante el deterioro económico y energético que enfrenta la isla.

Según declaraciones recogidas por medios internacionales, la portavoz de la Casa Blanca , Karoline Leavitt, afirmó que Washington busca “democracias verdaderamente libres y prósperas” en el hemisferio occidental.

“Es del interés de Estados Unidos que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera, algo que lamentablemente ahora mismo no es el caso”, señaló Leavitt.

La portavoz fue más allá al describir la situación interna de la isla como un deterioro acelerado.

“Son un régimen que está cayendo, su país se está derrumbando, y creemos que es en su mejor interés hacer cambios muy dramáticos muy pronto”, afirmó.

La advertencia ocurre en medio de una escalada de presión diplomática y económica desde Washington, mientras la isla enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible y paralización de sectores clave.

A principios de semana, el presidente Trump declaró a bordo del Air Force One que Cuba enfrenta una “amenaza humanitaria”.

“Cuba ahora mismo es una nación fallida y ni siquiera tienen combustible para que despeguen los aviones”, afirmó el mandatario.

Trump también indicó que existen conversaciones en curso con La Habana, aunque no ofreció detalles sobre el alcance de esos contactos.

Contexto de máxima presión

La advertencia llega en un momento en que:

Cuba enfrenta una de las peores crisis energéticas de los últimos años.

Aerolíneas han reducido operaciones por falta de combustible.

Empresas extranjeras han suspendido actividades en la isla.

Washington ha reforzado medidas económicas y diplomáticas.

El mensaje desde la Casa Blanca sugiere que la Administración Trump podría intensificar su estrategia si no observa señales de transformación política en el corto plazo.