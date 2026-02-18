americateve

Manuel Marrero

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero pide mayor control y alternativas locales ante crisis de combustible en Cuba y apertura a mipymes

americateve | Redacción América Noticias Miami
Manuel Marrero

En medio de apagones prolongados y escasez crítica de combustible, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, exigió mayor control y seguimiento a las medidas adoptadas para enfrentar la crisis energética que golpea a la isla.

Durante la reunión mensual del Gobierno celebrada el 16 de febrero, Marrero insistió en la necesidad de acelerar la sustitución de combustibles y desarrollar alternativas locales para reducir la dependencia externa.

“Sustitución imprescindible” y control más estricto

“Tenemos la necesidad imprescindible de la sustitución de los combustibles, buscando vías propias a nivel local”, afirmó el jefe de Gobierno.

También pidió un control más riguroso en todos los sectores y territorios para evaluar los avances en medio de un escenario marcado por:

  • Apagones frecuentes

  • Racionamiento en gasolineras

  • Paralización parcial de servicios

  • Impacto en transporte y producción

Marrero reconoció públicamente el papel de las formas de gestión no estatales, incluidas las mipymes, que han comenzado a importar combustible.

“Tenemos que reconocer que hay aportes de las formas de gestión no estatales para garantizar la vitalidad de algunos centros importantes”, señaló.

La medida se produce días después de que el ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, anunciara la diversificación de importadores.

“Estamos facilitando y autorizando que cualquier empresa que tenga posibilidad de adquirir combustible, lo compre”, declaró el funcionario.

Dudas sobre costos e intermediación

En redes sociales, la apertura generó debate.

Usuarios cuestionan:

  • Intermediación obligatoria estatal

  • Costos logísticos

  • Margen comercial

  • Impacto final en el precio por litro

Hasta el momento, el gobierno no ha divulgado detalles sobre tarifas, plazos de aprobación ni márgenes de comercialización.

Crisis energética estructural

La crisis de combustible en Cuba se produce en un contexto más amplio de:

  • Falta de divisas

  • Reducción del suministro externo

  • Infraestructura eléctrica deteriorada

  • Dependencia de importaciones

El papel que puedan desempeñar las mipymes dependerá de la viabilidad financiera, logística y regulatoria de las nuevas autorizaciones.

Por ahora, el Gobierno apuesta por mayor control interno mientras intenta ampliar las vías de suministro.

