Díaz-Canel cuestiona medidas de EEUU contra empresarios privados cubanos

Díaz-Canel encabezó un podcast junto a su primer ministro Manuel Marrero para hablar de la puesta en marcha de un paquete de 176 medidas que da un inédito mayor espacio a la iniciativa privada aprobadas en junio por el Parlamento.

Entre las iniciativas de la reforma cubana está la ampliación de las empresas privadas hasta 100 empleados , permisos para la constitución de firmas por acciones, intervención de particulares en el mercado financiero y cambiario, la posibilidad de importar y exportar sin intervención estatal, la contratación directa y la ampliación de la entrega de tierras ociosas .

Aunque Díaz-Canel y Marrero reiteraron que el gobierno no pretende girar hacia el capitalismo, esta reforma va en la dirección de apertura económica que por décadas reclamó Estados Unidos a la isla, a la que mantiene bajo un cerco energético desde enero.

“No vamos a detenernos”, dijo Díaz-Canel al rechazar las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump y su secretario Marco Rubio de que la isla es un “Estado fallido”.

Al mismo tiempo rechazó las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos que esta semana revirtió el permiso dado por el expresidente Joe Biden para que pequeños emprendedores privados cubanos abrieran cuentas en bancos de Estados Unidos.

No hay una cifra de cuántos empresarios privados cubanos tienen esas cuentas, pero consultoras isleñas independientes dijeron que es una mala señal para el desarrollo de negocios particulares en Cuba.

“En un momento no concebían que un sector no estatal podía tener una relación totalmente natural, protagónica junto al sector estatal”, dijo Díaz-Canel en su programa de internet.

“Ahora están atacando también a ese sector y eso es una expresión cada vez más fehaciente de que no hay ningún interés, no hay ninguna voluntad por beneficiar a nuestro pueblo, que todo es una mentira, que todo es una falacia”, agregó el mandatario.

Las sanciones y el bloqueo energético de Estados Unidos han agravado la crisis económica que la isla sufre desde hace un lustro y han tenido un fuerte impacto en la población con apagones de más de 30 horas, transporte paralizado, cancelación de vuelos y caída de todos los sectores productivos.

FUENTE: AP