americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Díaz-Canel cuestiona medidas de EEUU contra empresarios privados cubanos

LA HABANA (AP) — El presidente cubano Miguel Díaz-Canel cuestionó el viernes las recientes medidas aprobadas por Estados Unidos contra empresarios privados cubanos y sostuvo que el supuesto interés de ese país en el bienestar de la gente de la isla es una “mentira”.

Díaz-Canel encabezó un podcast junto a su primer ministro Manuel Marrero para hablar de la puesta en marcha de un paquete de 176 medidas que da un inédito mayor espacio a la iniciativa privada aprobadas en junio por el Parlamento.

Aunque Díaz-Canel y Marrero reiteraron que el gobierno no pretende girar hacia el capitalismo, esta reforma va en la dirección de apertura económica que por décadas reclamó Estados Unidos a la isla, a la que mantiene bajo un cerco energético desde enero.

“No vamos a detenernos”, dijo Díaz-Canel al rechazar las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump y su secretario Marco Rubio de que la isla es un “Estado fallido”.

Al mismo tiempo rechazó las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos que esta semana revirtió el permiso dado por el expresidente Joe Biden para que pequeños emprendedores privados cubanos abrieran cuentas en bancos de Estados Unidos.

No hay una cifra de cuántos empresarios privados cubanos tienen esas cuentas, pero consultoras isleñas independientes dijeron que es una mala señal para el desarrollo de negocios particulares en Cuba.

“En un momento no concebían que un sector no estatal podía tener una relación totalmente natural, protagónica junto al sector estatal”, dijo Díaz-Canel en su programa de internet.

“Ahora están atacando también a ese sector y eso es una expresión cada vez más fehaciente de que no hay ningún interés, no hay ninguna voluntad por beneficiar a nuestro pueblo, que todo es una mentira, que todo es una falacia”, agregó el mandatario.

Las sanciones y el bloqueo energético de Estados Unidos han agravado la crisis económica que la isla sufre desde hace un lustro y han tenido un fuerte impacto en la población con apagones de más de 30 horas, transporte paralizado, cancelación de vuelos y caída de todos los sectores productivos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Destacados del día

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

CONDENAN A ANNA BENSI Y SU MADRE A DOS AÑOS de limitación de libertad en Cuba tras polémico juicio
ULTIMA HORA

CONDENAN A ANNA BENSI Y SU MADRE A DOS AÑOS de limitación de libertad en Cuba tras polémico juicio

ANNA BENSI ANTES DE ENTRAR A JUICIO EN CUBA: No somos criminales, queremos que Cuba sea libre

ANNA BENSI ANTES DE ENTRAR A JUICIO EN CUBA: "No somos criminales, queremos que Cuba sea libre"

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: Es un maestro; miren lo que hace

TRUMP ELOGIA A MARCO RUBIO Y DESTACA SU PAPEL FRENTE A CUBA: "Es un maestro; miren lo que hace"

Policías miran a una escuela dañada por un ataque ruso de dron en Kiev, Ucrania, el jueves 1 de jueves de octubre de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Un dron ruso impacta una escuela en Kiev mientras Moscú intensifica su campaña aérea contra Ucrania

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter