La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sufrió este martes 17 de noviembre una interrupción parcial de su red interna clasificada, utilizada para compartir información de inteligencia, en medio de una serie de fallas tecnológicas que han afectado servicios esenciales del país.

Según informó CNN, varios empleados no pudieron acceder a sus sistemas de trabajo y la agencia modificó temporalmente los horarios de llegada del personal a su sede de Fort Meade, Maryland.

La agencia atribuyó el incidente a problemas técnicos durante tareas programadas de mantenimiento y actualización de software.

Un portavoz aseguró que las capacidades críticas de inteligencia y seguridad nacional permanecieron operativas gracias a sistemas de respaldo.

Las autoridades indicaron que no habían encontrado evidencias de un ciberataque.

El incidente ocurre después de varias interrupciones importantes:

12 de noviembre: fallas en Microsoft 365 afectaron Outlook y Teams.

13 de noviembre: problemas de comunicaciones obligaron a la FAA a suspender temporalmente los despegues en todo Estados Unidos.

16 de noviembre: un error informático de JPMorgan Chase provocó dificultades en operaciones bancarias y transferencias.

Washington descarta una ofensiva cibernética

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, rechazó que las averías respondan a una operación coordinada.

“No estamos bajo ataque”, aseguró el funcionario.

Hasta ahora, las autoridades no han presentado pruebas que vinculen los incidentes entre sí.