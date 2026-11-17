Los servicios de inteligencia de Estados Unidos investigan información sobre presuntos planes de Irán para atacar a altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump mediante una bomba radiactiva o armas químicas en Washington D. C., según una investigación publicada por CNN.

El reportaje, basado en testimonios de siete funcionarios estadounidenses, señala que las autoridades analizan tanto la capacidad de Teherán para ejecutar un atentado como la credibilidad de las advertencias.

Según CNN, parte de la información de inteligencia menciona objetivos y lugares específicos, lo que ha motivado reuniones de seguridad y planes de contingencia.

Sin embargo, no existen pruebas públicas de que un ataque sea inminente .

La Casa Blanca aseguró que vigila las posibles amenazas, pero afirmó que actualmente no identifica amenazas creíbles contra territorio estadounidense.

¿Qué es una bomba sucia?

Una bomba sucia combina explosivos convencionales con material radiactivo para dispersarlo y provocar contaminación.

A diferencia de un arma nuclear, no produce una explosión atómica.

Las autoridades también examinan posibles amenazas químicas contra militares estadounidenses desplegados en Medio Oriente.

Irán rechaza las acusaciones

La misión iraní ante Naciones Unidas negó las acusaciones relacionadas con armas químicas y las calificó de falsas.

No respondió específicamente a los señalamientos sobre una posible bomba radiactiva en Washington.

La información describe amenazas bajo investigación, no un atentado confirmado ni una operación iraní cuya ejecución haya sido demostrada.

Fuente: CNN — Investigación publicada el 16 de noviembre de 2026.