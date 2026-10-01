"DO IT TRUMP, DO IT" Cubanos piden INTERVENCIÓN MILITAR A CUBA frente a la CASA BLANCA

Exiliados cubanos se concentraron este jueves 1 de octubre en Pershing Park, a una manzana de la Casa Blanca , para reclamar al presidente Donald Trump acciones más contundentes frente al gobierno de Cuba, durante una movilización que tuvo como principal consigna “Do it, Trump, do it” .

La manifestación fue convocada por el influencer y activista cubano Alexander Otaola y reunió a diferentes figuras del exilio y de la oposición cubana, entre ellas Rosa María Payá, Aleanys Jáuregui —“Cuqui La Mora”— y Maikel Rodríguez, de Los Pichy Boys.

Frente a la Casa Blanca, cubanos reclamaron libertad para la isla y denunciaron los abusos del régimen. “Quiero que Cuba sea libre del comunismo”. “No estamos solos”. Los manifestantes dijeron representar a los cubanos dentro y fuera de la isla y pidieron el fin de la… pic.twitter.com/PP6obSUtry

Los participantes expresaron posiciones diversas sobre qué debería hacer Washington. El mensaje común documentado fue reclamar acciones concretas para impulsar un cambio político y la libertad de Cuba ; algunos asistentes fueron más lejos y reclamaron una actuación directa de Estados Unidos.

No existe, sin embargo, evidencia de que la exigencia de una intervención militar haya sido una posición unánime de todos los participantes.

La protesta se desarrolló en Pershing Park , muy cerca de los terrenos de la Casa Blanca.

Había sido promocionada originalmente como una concentración frente a la sede presidencial, pero finalmente se realizó en el parque cercano.

La consigna central estuvo dirigida personalmente al presidente:

“Do it, Trump, do it”.

Los organizadores combinaron el respaldo a Trump y al secretario de Estado Marco Rubio con una exigencia de mayor rapidez en las decisiones de Washington respecto de La Habana.

Los manifestantes llevaron banderas cubanas y estadounidenses, carteles contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel y fotografías de presos políticos.

Otaola: “Cuba nos pertenecerá a los cubanos”

Alexander Otaola habló durante la concentración en representación de quienes, según expresó, viven tanto dentro como fuera de la isla.

El influencer sostuvo que el objetivo es lograr una Cuba libre y cuestionó el control político ejercido durante décadas por el sistema instaurado tras la revolución de 1959.

“Cuba nos pertenecerá a los cubanos y no a una familia de delincuentes que la ha secuestrado”, afirmó durante su intervención, según Martí Noticias.

En los días previos a la protesta, Otaola había pedido a Washington “acciones concretas” y había utilizado expresiones mucho más directas para reclamar que la administración actuara contra La Habana.

Rosa María Payá pide respaldar el reclamo de cambio político

Otra de las participantes fue la activista Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide.

Payá vinculó la movilización en Washington con las protestas y manifestaciones ocurridas dentro de Cuba durante los últimos años.

Su mensaje se concentró en respaldar las demandas de libertad y cambio de sistema formuladas por sectores de la sociedad cubana.

Según sostuvo, quienes se encuentran fuera de la isla deben acompañar las demandas expresadas dentro del país.

La activista hizo referencia al movimiento iniciado con las protestas del 11 de julio de 2021 y planteó que el exilio debe contribuir a mantener esa presión.

“Acciones y no palabras”

La actriz y humorista Aleanys Jáuregui, conocida como Cuqui La Mora, también participó en la movilización.

Su reclamo fue directo:

“Estamos aquí por Cuba, por los cubanos, por la libertad, para que Trump tome acciones y no palabras”.

Jáuregui dijo participar tanto como cubana como ciudadana estadounidense y sostuvo que esperaba que Washington ayudara a impulsar un cambio político en la isla.

Durante los días anteriores ya había utilizado sus redes sociales para promover la concentración y pedir una participación numerosa del exilio.

Los Pichy Boys: “Cuba is now”

También intervino Maikel Rodríguez, integrante de Los Pichy Boys.

Rodríguez vinculó la situación cubana con cuestiones de seguridad nacional estadounidense y mencionó las relaciones de La Habana con Rusia, China e Irán.

“Cuba is now”, afirmó al pedir que Washington no postergue sus decisiones respecto de la isla.

El argumento de varios participantes fue que la política hacia Cuba no debería plantearse únicamente como una cuestión de derechos humanos o democracia, sino también desde la perspectiva de los intereses estratégicos estadounidenses.

¿Pidieron una intervención militar?

Algunos discursos y consignas reclamaron una acción estadounidense mucho más contundente, y sectores vinculados con la convocatoria han utilizado expresiones que pueden interpretarse como apoyo a una intervención directa.

Sin embargo, las fuentes consultadas no documentan una petición unánime de intervención militar por parte de todos los asistentes.

La demanda general comprobable de la protesta fue que Trump adopte acciones concretas para acelerar un cambio político en Cuba.

Además, no existe una lista única de medidas específicas respaldada públicamente por todos los manifestantes.

Por ello, cualquier llamado explícito al uso de la fuerza debe atribuirse a los participantes o grupos que efectivamente lo hayan formulado.

Presos políticos entre los principales reclamos

La situación de los presos políticos cubanos tuvo también un lugar destacado durante la concentración.

Manifestantes llevaron fotografías de personas encarceladas en la isla y reclamaron su liberación.

La protesta coincidió además con el juicio en La Habana contra la influencer Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, declaradas culpables este jueves por “actos contra la intimidad personal y familiar”.

Esa coincidencia fue utilizada por algunos activistas para reforzar sus denuncias sobre restricciones a las libertades políticas y de expresión dentro de Cuba.

La protesta llega en un momento de máxima presión sobre La Habana

La concentración ocurre en un momento especialmente delicado en las relaciones entre Washington y La Habana.

La administración Trump ha endurecido durante 2026 las sanciones económicas y financieras sobre Cuba y esta semana entraron en vigor nuevas restricciones de OFAC.

Al mismo tiempo, Trump ha afirmado que prefiere alcanzar un acuerdo con Cuba antes que recurrir a la fuerza militar.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido públicamente una transición política y económica en la isla.

La Casa Blanca combina así actualmente una estrategia de presión económica, sanciones y contactos diplomáticos, mientras sectores del exilio reclaman decisiones más rápidas.

Trump había destacado horas antes el papel de Marco Rubio sobre Cuba

La movilización ocurrió además apenas horas después de que Trump volviera a colocar a Cuba en el centro de la atención política.

Durante un acto por el Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca, el presidente elogió públicamente a Rubio y afirmó:

“Miren lo que hace con Cuba. Miren lo que hace con Cuba”.

Trump calificó además a su secretario de Estado como “un maestro”.

Las declaraciones aumentaron las expectativas de sectores del exilio sobre los próximos pasos de Washington respecto de La Habana.

Una protesta a una manzana de la Casa Blanca

Los participantes eligieron uno de los lugares políticamente más simbólicos posibles para trasladar su mensaje.

Pershing Park se encuentra a apenas una manzana de los terrenos de la Casa Blanca.

Desde allí, los manifestantes combinaron respaldo a la actual administración con presión para que acelere sus decisiones.

El mensaje resumido en los carteles y discursos fue:

“Do it, Trump, do it”.

Pero detrás de esa consigna coexistieron diferentes demandas: liberación de presos políticos, mayor presión económica, apoyo a un cambio de sistema y, entre algunos participantes, llamados a medidas directas mucho más contundentes.

La movilización buscó que todas ellas llegaran a un destinatario concreto:

Donald Trump y su administración.