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Casa Blanca matiza declaración sobre ataque a Cuba. Díaz-Canel dice que nada justifica una agresión

WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca desestimó el miércoles que la isla fuera literalmente “la siguiente” en ser atacada por Estados Unidos en un contexto de fuerte tensión binacional, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que nada justificaría una agresión militar estadounidense.

Al ser consultada durante una rueda con periodistas en Washington, la secretaria de prensa Karoline Leavitt matizó recientes comentarios del presidente Donald Trump en el sentido de que “Cuba es la siguiente” y aclaró que el mensaje más bien es que el gobierno de la isla “está destinado a caer” sin la necesidad de una intervención externa.

Durante su intervención en una conferencia de inversiones celebrada en Florida el pasado mes de marzo, Trump afirmó que Cuba sería la que sigue tras abordar el tema de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las tensiones binacionales llegaron a extremos este primer trimestre del año luego de que Trump privara a Cuba de petróleo venezolano e impusiera un cerco energético radical que agudizó una profunda crisis económica y social de un lustro en la isla que ya sentía el peso de las sanciones de Estados Unidos presionando un cambio en su modelo político.

La situación se tornó dramática para la población con apagones de más de 12 horas, desabastecimiento de combustibles y alimentos y la paralización de la isla.

Ambas naciones reconocieron que había sostenido conversaciones, pero no trascendieron los detalles de la misma.

Leavitt aseguró que las conversaciones han continuado “al más alto nivel de nuestro gobierno”, aunque no ofreció ninguna actualización sobre la política hacia Cuba.

Mientras tanto en La Habana, el periódico oficial Granma publicó las repuestas ofrecidas por el presidente Díaz-Canel al medio estadounidense Newsweek en que abordó las relaciones de Cuba con Estados Unidos y en particular la percepción de un enfrentamiento que podría escalar.

“Cuba no es un país de guerra. Es un país de paz que promueve la solidaridad y la cooperación. Pero Cuba no teme a la guerra. Tenemos una doctrina de defensa que se llama ‘la guerra de todo el pueblo’, que no es una doctrina agresiva, sino defensiva, con la participación de todo el pueblo”, señaló Díaz-Canel.

"Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos, y mucho menos una amenaza ‘extraordinaria e inusual’, como se ha dicho para justificar la orden ejecutiva”, señaló el mandatario quien reiteró que la isla está lista para conversaciones con su vecino, pero bajo la condición del respeto a la soberanía de la nación caribeña.

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Los corresponsales Collin Binkley en Whashington y Andrea Rodríguez en La Habana contribuyeron con este reporte.

FUENTE: AP

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