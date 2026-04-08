🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Cuba niega fraude al Medicare y acusa a EE.UU. de “calumnias” tras denuncias de la administración Trump
La Habana / Washington — El régimen cubano negó categóricamente estar vinculado a un presunto fraude masivo al programa Medicare en el sur de Florida y calificó las acusaciones de funcionarios estadounidenses como una “calumnia” sin fundamento.
El pronunciamiento fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), en respuesta directa a declaraciones recientes de la administración del presidente Donald Trump.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BrunoRguezP/status/2041882794750558362?s=20&partner=&hide_thread=false
Cuba responde con dureza
En su comunicado oficial, la cancillería cubana afirmó que:
“Se especula, sin evidencia alguna… es una calumnia más promovida por sectores anticubanos”.
El régimen también aseguró que funcionarios estadounidenses “faltan a la verdad conscientemente”.
Origen de las acusaciones
Las denuncias provienen de altos cargos del gobierno de EE.UU.:
Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, habló de una red vinculada al gobierno cubano
Señaló empresas fantasma que facturan sin entregar equipos
Reveló un hotel con 129 compañías registradas sin inventario real
Por su parte, el Dr. Mehmet Oz, administrador de Medicare, advirtió:
Exceso inusual de proveedores médicos en Florida
Sospechas de participación del régimen cubano
Historial de fraude en Florida
El fraude al Medicare en el sur de Florida tiene antecedentes documentados:
2009: red de 85 empresas falsas
2013: decenas de fugitivos vinculados al esquema
2025: condenas millonarias por fraude
Las pérdidas en Medicare y Medicaid podrían alcanzar los 300 mil millones de dólares anuales.
Medidas de EE.UU.
Ante la magnitud del problema, la administración ha implementado:
Moratoria nacional de nuevos proveedores
Uso de inteligencia artificial (programa CRUSH)
Investigaciones federales en curso
Cuba reconoce casos, pero se defiende
El régimen admitió haber procesado a ciudadanos vinculados al fraude, pero negó cualquier implicación estatal.
Además, criticó la falta de cooperación de EE.UU. en el intercambio de información.
Tensión en aumento
El caso eleva la confrontación entre ambos países en medio de:
Crisis política y económica en Cuba
Presión de Washington
Debate sobre seguridad y fraude en EE.UU.