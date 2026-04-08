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Medicare

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Cuba rechaza acusaciones de fraude al Medicare y responde a EE.UU. en medio de creciente tensión política

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Medicare trump

Cuba niega fraude al Medicare y acusa a EE.UU. de “calumnias” tras denuncias de la administración Trump

La Habana / Washington — El régimen cubano negó categóricamente estar vinculado a un presunto fraude masivo al programa Medicare en el sur de Florida y calificó las acusaciones de funcionarios estadounidenses como una “calumnia” sin fundamento.

El pronunciamiento fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), en respuesta directa a declaraciones recientes de la administración del presidente Donald Trump.

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Cuba responde con dureza

En su comunicado oficial, la cancillería cubana afirmó que:

“Se especula, sin evidencia alguna… es una calumnia más promovida por sectores anticubanos”.

El régimen también aseguró que funcionarios estadounidenses “faltan a la verdad conscientemente”.

Origen de las acusaciones

Las denuncias provienen de altos cargos del gobierno de EE.UU.:

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, habló de una red vinculada al gobierno cubano

Señaló empresas fantasma que facturan sin entregar equipos

Reveló un hotel con 129 compañías registradas sin inventario real

Por su parte, el Dr. Mehmet Oz, administrador de Medicare, advirtió:

Exceso inusual de proveedores médicos en Florida

Sospechas de participación del régimen cubano

‍ Historial de fraude en Florida

El fraude al Medicare en el sur de Florida tiene antecedentes documentados:

2009: red de 85 empresas falsas

2013: decenas de fugitivos vinculados al esquema

2025: condenas millonarias por fraude

Las pérdidas en Medicare y Medicaid podrían alcanzar los 300 mil millones de dólares anuales.

Medidas de EE.UU.

Ante la magnitud del problema, la administración ha implementado:

Moratoria nacional de nuevos proveedores

Uso de inteligencia artificial (programa CRUSH)

Investigaciones federales en curso

Cuba reconoce casos, pero se defiende

El régimen admitió haber procesado a ciudadanos vinculados al fraude, pero negó cualquier implicación estatal.

Además, criticó la falta de cooperación de EE.UU. en el intercambio de información.

Tensión en aumento

El caso eleva la confrontación entre ambos países en medio de:

Crisis política y económica en Cuba

Presión de Washington

Debate sobre seguridad y fraude en EE.UU.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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