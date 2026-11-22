El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel manifestó su disposición a dialogar con Estados Unidos , aunque advirtió que cualquier negociación deberá respetar el sistema político de la isla y desarrollarse sin presiones de Washington.

Vestido con uniforme militar, el mandatario respondió a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump , quien afirmó que consideraría una operación militar limitada contra Cuba.

“Lo que buscamos es un diálogo, pero tiene que ser un diálogo respetuoso” , afirmó Díaz-Canel en declaraciones difundidas por Canal Caribe.

El mandatario insistió en que las conversaciones no deben incluir exigencias relacionadas con la soberanía cubana ni con la continuidad del sistema socialista.

Durante una entrevista con Hugh Hewitt, Trump expresó su disposición a considerar una campaña militar breve contra Cuba.

También aseguró que desea resolver la situación de la isla antes de concluir su mandato y destacó al secretario de Estado, Marco Rubio, como figura clave de su política hacia La Habana.

Sin embargo, no anunció una operación militar ni estableció una fecha para ejecutarla.

La Habana acusa a Washington de agravar la crisis

Díaz-Canel responsabilizó a las sanciones estadounidenses por parte de las dificultades económicas y energéticas del país.

También denunció una supuesta ofensiva ideológica y mediática contra su Gobierno.

Por ahora, la disposición expresada por La Habana no equivale a una negociación formal anunciada entre ambos gobiernos.