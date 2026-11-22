Bomberos intentan sofocar un incendio tras un ataque ruso en Dymer, región de Kiev, Ucrania, el domingo 22 de noviembre de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky) AP

El ataque matutino destruyó el edificio de cinco pisos en Dymer, al norte de Kiev. Los rescatistas evacuaron a nueve personas, incluido un niño, y otro menor fue hospitalizado con heridas. Equipos de búsqueda y rescate trabajaban para encontrar a posibles sobrevivientes, y el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania indicó más temprano el domingo que aún se creía que 11 personas estaban atrapadas.

“Cuando (llegó la explosión), literalmente di una vuelta en la cama”, relató Mykola Osadnyi, familiar de algunos de los desaparecidos que vivía cerca. Agregó que su suegro “gritaba ‘¡Sálvenme, me estoy quemando!’”.

Otra residente, Olena Kharkavliuk, contó que una compañera de clase de su hija y la madre de esa niña estaban entre quienes quedaron sepultados en los escombros.

Por otra parte, se registró una inusual alerta aérea en Kaliningrado, un enclave ruso cerca de Polonia y Lituania, según el gobernador local, cuando circulaban en internet afirmaciones sobre actividad de drones cerca de una importante base naval allí.

La alerta en Kaliningrado se activó tarde el sábado, horas después que un ataque con drones en el golfo de Finlandia incendiara un buque de carga ruso que se dirigía a la región, que es una base clave para la Flota del Báltico de Rusia. Los servicios de emergencia finlandeses seguían trabajando el domingo para extinguir las llamas.

Fotos y videos publicados en internet muestran actividad de drones alrededor de la ciudad de Baltiysk, donde está estacionada gran parte de la flota. Pero The Associated Press no pudo verificar de momento la autenticidad de las imágenes.

Según medios locales, se escucharon sirenas de ataque aéreo en Kaliningrado por primera vez desde la invasión total de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022.

El gobernador de Kaliningrado, Alexei Besprozvannykh, indicó que “un objeto sospechoso procedente de la dirección de Lituania” activó la alerta en el distrito de Nemansky, cerca de la frontera lituana, a unos 170 kilómetros (105 millas) al noreste de Baltiysk.

Lituania niega participación

En canales rusos de Telegram, publicaciones de usuarios que decían ser residentes de Baltiysk describieron defensas antiaéreas operando durante la noche. Incluían fotos y videos de estelas brillantes contra el cielo nocturno, con sonidos crepitantes de fondo.

Las autoridades de Kaliningrado denunciaron el domingo como falsa una foto supuestamente tomada en Baltiysk que mostraba nubes de humo elevándose en el cielo nocturno y un resplandor anaranjado en el horizonte.

Hasta la mañana del domingo, las autoridades rusas no habían reportado víctimas ni daños en Kaliningrado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys, escribió en X que Lituania “rechaza categóricamente afirmaciones falsas” sobre la participación del país en un ataque con drones contra la región.

“La República de Lituania nunca ha autorizado el uso de su espacio aéreo para ataques contra objetivos en la Federación de Rusia, incluido en el presente caso”, destacó.

Las autoridades lituanas también señalaron que no habían registrado drones u objetos similares volando por el espacio aéreo del país la noche anterior.

Rescatistas finlandeses combaten incendio a bordo de un buque de carga ruso

Por otra parte, las operaciones de extinción de incendios a bordo del buque de carga ruso Sparta II seguían en marcha el domingo por la tarde con mal tiempo, relataron autoridades finlandesas en una conferencia de prensa.

Añadieron que el contenido de la carga del barco seguía siendo desconocido. Equipos de emergencia finlandeses no habían ingresado al buque y trataban de apagar el incendio desde el exterior, indicaron las autoridades.

El Sparta II derivó hacia aguas territoriales de Finlandia tras ser impactado por drones, informó la Guardia Fronteriza finlandesa.

Un representante de la Guardia Fronteriza dijo a la emisora finlandesa Yle que la tripulación había sido trasladada a un barco ruso de rescate. Una vez extinguido el incendio, un equipo ruso sacará la embarcación de las aguas de Finlandia, explicó el funcionario.

Tanto Helsinki como Moscú han sugerido que los drones que alcanzaron el barco eran ucranianos. Autoridades ucranianas no hicieron comentarios.

“La cuestión de si el barco y su carga deberían ser incautados ha sido considerada”, declaró Jukka-Pekka Lumilahti, director de operaciones marítimas de la Guardia Fronteriza finlandesa, según Yle. “Desde una perspectiva de rescate, llevar el barco a un puerto finlandés es extremadamente arriesgado”.

Más civiles muertos en Ucrania y Rusia

También el domingo, un civil murió y otros tres resultaron heridos luego que fuerzas rusas atacaran una tienda de comestibles en Vyshneve, un suburbio occidental de Kiev, según el jefe de la administración militar regional.

En la región rusa de Bryansk, cerca de la frontera con Ucrania, un dron atacó un vehículo civil el domingo y mató a su conductor, según el gobernador local Egor Kovalchuk.

Ataques en la región de Luhansk, en el este de Ucrania y ocupada por Rusia, mataron a un ciclista e hirieron a otras tres personas, afirmó Leonid Pasechnik, líder local instalado por el Kremlin.

Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron o neutralizaron 161 de los 186 drones rusos lanzados durante la noche, incluidos 56 drones a reacción, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó el domingo que sus fuerzas derribaron o neutralizaron 170 drones ucranianos durante la noche —incluidos sobre regiones rusas, la península de Crimea ocupada y los mares Negro y de Azov. No dijo cuántos fueron lanzados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP