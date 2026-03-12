americateve

En una acción sorpresiva, Cuba anuncia que liberará a 51 presos

LA HABANA (AP) — El gobierno de Cuba informó el jueves por la noche que liberará a 51 personas de las prisiones de la isla, una medida inesperada.

ARCHIVO - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participa en la 17.ª cumbre anual de los BRICS, el 6 de julio de 2025, en Río de Janeiro. (AP Foto/Eraldo Peres, archivo)
ARCHIVO - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participa en la 17.ª cumbre anual de los BRICS, el 6 de julio de 2025, en Río de Janeiro. (AP Foto/Eraldo Peres, archivo) AP

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la liberación en los próximos días obedece a un espíritu de buena voluntad y a las estrechas relaciones con el Vaticano.

El gobierno no identificó a quiénes liberará, y sólo indicó que todos "han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión”.

El anuncio se efectuó apenas unas horas antes de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hable el viernes en otra inusual reunión con la prensa “para abordar asuntos del acontecer nacional e internacional”.

El gobierno indicó que ha concedido indultos a 9.905 reclusos desde 2010. Dijo también que, en los últimos tres años, otras 10.000 personas condenadas a prisión fueron liberadas.

En enero de 2025, Cuba liberó al destacado disidente José Daniel Ferrer, parte de una decisión del gobierno de poner en libertad de manera gradual a más de 500 presos tras conversaciones con el Vaticano.

Ferrer salió de Cuba en octubre pasado y ahora está en Estados Unidos.

Hasta el momento se desconoce si algunas de las personas que el gobierno planea liberar son presos políticos.

La organización sin fines de lucro Prisoners Defenders ha dicho que había 1.214 presos políticos en Cuba hasta febrero de 2026.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

