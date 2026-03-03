americateve

Díaz-Canel

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel pide reformas económicas urgentes en Cuba, con inflación del 12,5% y crisis profunda; apuesta por autonomía municipal e inversión

Diaz-Canel

El régimen apuesta por autonomía municipal, inversión extranjera y alianzas público-privadas para frenar el colapso

El gobernante Miguel Díaz-Canel pidió este lunes reformar “de inmediato” el modelo económico y social de Cuba, en medio de una de las peores crisis en décadas y con una inflación interanual del 12,5%, según datos oficiales presentados en el Consejo de Ministros.

Durante la reunión mensual del gabinete, Díaz-Canel instó a implementar “las transformaciones urgentes y necesarias”, enfocadas en mayor autonomía empresarial y municipal, redimensionamiento del aparato estatal, producción nacional de alimentos y cambios en la matriz energética.

Según el mandatario, los ejes clave incluyen:

  • Autonomía empresarial y municipal

  • Reducción del aparato estatal

  • Impulso a la producción nacional de alimentos

  • Cambio de matriz energética (incluido crudo nacional)

  • Flexibilización para inversión extranjera directa

  • Alianzas entre sector estatal y privado

  • Promoción de negocios con cubanos en el exterior

El objetivo declarado es lograr “estabilización macroeconómica”, aumentar ingresos en divisas y reactivar la producción interna.

Inflación y crisis estructural

El ministro de Economía informó que los precios subieron 0,67% solo en enero, con una inflación acumulada de 12,5% interanual, en un contexto marcado por:

  • Escasez de alimentos

  • Apagones frecuentes

  • Deterioro del poder adquisitivo

  • Caída de exportaciones

En las últimas semanas, Díaz-Canel ha reiterado que se debe “cambiar todo lo que deba ser cambiado”, aunque sin detallar plazos ni medidas concretas de liberalización.

¿Reforma real o ajuste controlado?

Analistas advierten que el discurso reformista ocurre bajo fuerte presión económica y social. La apuesta por mayor gestión municipal y alianzas económicas podría representar un intento de descentralización limitada sin alterar el control político central.

El gobierno insiste en que “luchará y vencerá”, mientras sectores productivos reclaman transformaciones más profundas.

