Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

El régimen apuesta por autonomía municipal, inversión extranjera y alianzas público-privadas para frenar el colapso
El gobernante Miguel Díaz-Canel pidió este lunes reformar “de inmediato” el modelo económico y social de Cuba, en medio de una de las peores crisis en décadas y con una inflación interanual del 12,5%, según datos oficiales presentados en el Consejo de Ministros.
Durante la reunión mensual del gabinete, Díaz-Canel instó a implementar “las transformaciones urgentes y necesarias”, enfocadas en mayor autonomía empresarial y municipal, redimensionamiento del aparato estatal, producción nacional de alimentos y cambios en la matriz energética.
Autonomía empresarial y municipal
Reducción del aparato estatal
Impulso a la producción nacional de alimentos
Cambio de matriz energética (incluido crudo nacional)
Flexibilización para inversión extranjera directa
Alianzas entre sector estatal y privado
Promoción de negocios con cubanos en el exterior
El objetivo declarado es lograr “estabilización macroeconómica”, aumentar ingresos en divisas y reactivar la producción interna.
El ministro de Economía informó que los precios subieron 0,67% solo en enero, con una inflación acumulada de 12,5% interanual, en un contexto marcado por:
Escasez de alimentos
Apagones frecuentes
Deterioro del poder adquisitivo
Caída de exportaciones
En las últimas semanas, Díaz-Canel ha reiterado que se debe “cambiar todo lo que deba ser cambiado”, aunque sin detallar plazos ni medidas concretas de liberalización.
Analistas advierten que el discurso reformista ocurre bajo fuerte presión económica y social. La apuesta por mayor gestión municipal y alianzas económicas podría representar un intento de descentralización limitada sin alterar el control político central.
El gobierno insiste en que “luchará y vencerá”, mientras sectores productivos reclaman transformaciones más profundas.
