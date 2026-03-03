Dow Jones

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

NUEVA YORK (AP) — Una ola de ventas de acciones está golpeando a Wall Street tras propagarse desde Europa y Asia, mientras los precios del petróleo subían aún más ante el temor de que la guerra con Irán se esté ampliando y pueda causar un daño más sostenido a la economía de lo que se temía.