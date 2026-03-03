Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Compartir en:









Gobierno anuncia transferencia de competencias para autorizar mipymes y empresas desde los territorios en 2026

El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció que el Gobierno descentralizará hacia todos los municipios del país la aprobación de “todo tipo de actores económicos”, como parte del nuevo Programa Económico y Social para 2026.

La decisión fue informada durante una sesión del Consejo de Ministros encabezada por Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, según reportó la televisión oficial.

En el primer semestre se transferirán facultades a los municipios

Podrán aprobar actores económicos estatales y no estatales

Se descentralizará la autorización de mipymes estatales

En una etapa posterior, los territorios podrán crear empresas El objetivo declarado es dinamizar la economía desde las bases territoriales y avanzar hacia la estabilización macroeconómica.

Prioridades del Gobierno Durante la sesión, Díaz-Canel reiteró la necesidad de:

Autonomía empresarial y municipal

Redimensionamiento del aparato estatal

Impulso a producción de alimentos

Cambio de matriz energética

Mayor exportación e inversión extranjera

Asociaciones entre sector estatal y privado También se informó que los municipios podrán gestionar inversión extranjera directa y retener parte del sobrecumplimiento de ingresos para fortalecer el desarrollo local.

Contexto económico complejo El Ministerio de Economía reconoció que enero de 2026 mostró resultados “no satisfactorios” en varios indicadores. Aunque algunas provincias reportaron superávit, la economía continúa marcada por: Déficit fiscal

Limitaciones financieras

Caída de ingresos

Problemas estructurales persistentes El Consejo de Ministros aprobó oficialmente el nuevo Programa Económico y Social para 2026, junto con su cronograma de ejecución.