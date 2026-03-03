americateve

Manuel Marrero

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero anuncia que municipios aprobarán mipymes y actores económicos en Cuba como parte del Programa Económico 2026

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Manuel Marrero

Gobierno anuncia transferencia de competencias para autorizar mipymes y empresas desde los territorios en 2026

El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció que el Gobierno descentralizará hacia todos los municipios del país la aprobación de “todo tipo de actores económicos”, como parte del nuevo Programa Económico y Social para 2026.

La decisión fue informada durante una sesión del Consejo de Ministros encabezada por Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, según reportó la televisión oficial.

Embed - Convocan a implementar transformaciones al modelo económico y social cubano

Según Marrero:

  • En el primer semestre se transferirán facultades a los municipios

  • Podrán aprobar actores económicos estatales y no estatales

  • Se descentralizará la autorización de mipymes estatales

  • En una etapa posterior, los territorios podrán crear empresas

El objetivo declarado es dinamizar la economía desde las bases territoriales y avanzar hacia la estabilización macroeconómica.

Prioridades del Gobierno

Durante la sesión, Díaz-Canel reiteró la necesidad de:

  • Autonomía empresarial y municipal

  • Redimensionamiento del aparato estatal

  • Impulso a producción de alimentos

  • Cambio de matriz energética

  • Mayor exportación e inversión extranjera

  • Asociaciones entre sector estatal y privado

También se informó que los municipios podrán gestionar inversión extranjera directa y retener parte del sobrecumplimiento de ingresos para fortalecer el desarrollo local.

Contexto económico complejo

El Ministerio de Economía reconoció que enero de 2026 mostró resultados “no satisfactorios” en varios indicadores.

Aunque algunas provincias reportaron superávit, la economía continúa marcada por:

  • Déficit fiscal

  • Limitaciones financieras

  • Caída de ingresos

  • Problemas estructurales persistentes

El Consejo de Ministros aprobó oficialmente el nuevo Programa Económico y Social para 2026, junto con su cronograma de ejecución.

Deja tu comentario

