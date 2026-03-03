Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Gobierno anuncia transferencia de competencias para autorizar mipymes y empresas desde los territorios en 2026
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Manuel Marrero anuncia que municipios aprobarán mipymes y actores económicos en Cuba como parte del Programa Económico 2026
Gobierno anuncia transferencia de competencias para autorizar mipymes y empresas desde los territorios en 2026
El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció que el Gobierno descentralizará hacia todos los municipios del país la aprobación de “todo tipo de actores económicos”, como parte del nuevo Programa Económico y Social para 2026.
La decisión fue informada durante una sesión del Consejo de Ministros encabezada por Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, según reportó la televisión oficial.
En el primer semestre se transferirán facultades a los municipios
Podrán aprobar actores económicos estatales y no estatales
Se descentralizará la autorización de mipymes estatales
En una etapa posterior, los territorios podrán crear empresas
El objetivo declarado es dinamizar la economía desde las bases territoriales y avanzar hacia la estabilización macroeconómica.
Durante la sesión, Díaz-Canel reiteró la necesidad de:
Autonomía empresarial y municipal
Redimensionamiento del aparato estatal
Impulso a producción de alimentos
Cambio de matriz energética
Mayor exportación e inversión extranjera
Asociaciones entre sector estatal y privado
También se informó que los municipios podrán gestionar inversión extranjera directa y retener parte del sobrecumplimiento de ingresos para fortalecer el desarrollo local.
El Ministerio de Economía reconoció que enero de 2026 mostró resultados “no satisfactorios” en varios indicadores.
Aunque algunas provincias reportaron superávit, la economía continúa marcada por:
Déficit fiscal
Limitaciones financieras
Caída de ingresos
Problemas estructurales persistentes
El Consejo de Ministros aprobó oficialmente el nuevo Programa Económico y Social para 2026, junto con su cronograma de ejecución.
Suscribite a nuestro Newsletter