ICE

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

ICE detiene a dos cubanos con antecedentes por asesinato, secuestro y robo armado; administración Trump acelera deportaciones

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubanos ICE

Autoridades confirman órdenes de expulsión mientras EEUU intensifica redadas contra criminales indocumentados

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement) confirmó el arresto de dos ciudadanos cubanos indocumentados con antecedentes por delitos violentos en Estados Unidos, quienes permanecen bajo custodia a la espera de deportación.

Las detenciones forman parte de la ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha priorizado la expulsión de extranjeros con historial criminal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ICEgov/status/2028198771482362342?s=20&partner=&hide_thread=false

Aliosky Rosales Michelena

Detenido por oficiales de ICE en Detroit, Michigan.

Su historial incluye:

  • Asesinato

  • Robo a mano armada

  • Agresión agravada contra persona mayor de 65 años

Según ICE, tenía orden final de deportación desde 2010.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ICEgov/status/2028245196366844025?s=20&partner=&hide_thread=false

Rafael Cortina Pantoja

Condenado por:

  • Robo a mano armada

  • Cinco cargos de secuestro

  • Allanamiento y hurto

Se encuentra detenido en un centro migratorio en Florida, a la espera de expulsión.

Política migratoria y cifras récord

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha señalado que aproximadamente el 70% de los detenidos en operativos recientes son delincuentes convictos o enfrentan procesos penales.

Desde enero de 2025 hasta febrero de 2026, más de 1,700 cubanos han sido deportados, incluyendo decenas con condenas graves. Según cifras oficiales, más de 42,000 cubanos con orden final de deportación permanecen pendientes de expulsión.

Por primera vez en años, el gobierno de Cuba ha aceptado vuelos con repatriados que incluyen individuos con antecedentes penales graves.

ICE afirmó que los vuelos de repatriación bajo la administración Trump se realizan “en cifras récord”.






