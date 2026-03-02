Trump dice que habrá represalias "pronto" tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Compartir en:









El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos tomará represalias “pronto” tras el ataque con drones contra la Embajada estadounidense en Riad, en medio de la escalada militar con Irán en el Golfo.

Dos drones impactaron el complejo diplomático en la madrugada del martes, provocando un incendio limitado y daños materiales menores, según confirmó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/2028642058219421920?s=20&partner=&hide_thread=false | ÚLTIMA HORA — Autoridades del Ministerio de Defensa saudí y funcionarios estadounidenses confirmaron que la Embajada de EE.UU. en Riad fue alcanzada por dos drones en la madrugada del 3 de marzo (hora local), provocando un incendio limitado y daños materiales menores,… pic.twitter.com/V1YMWW4Kk2 — UHN Plus (@UHN_Plus) March 3, 2026 El ataque se produce en un contexto de creciente ofensiva regional atribuida a Irán, que ha incluido: Bombardeos y ataques con drones en el Golfo

Impactos contra infraestructura energética

Disparos de misiles contra territorio israelí El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a ciudadanos estadounidenses a abandonar Arabia Saudita y más de una decena de países de la región “debido a graves riesgos de seguridad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/libsoftiktok/status/2028665564873248923?s=20&partner=&hide_thread=false BREAKING: U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia hit by Iranian drones



Thankfully nobody was hurt pic.twitter.com/azAF7xKcjW — Libs of TikTok (@libsoftiktok) March 3, 2026 Escalada regional y crisis energética El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha generado:

Aumento de precios del gas en Europa

Suspensión parcial de producción energética en Qatar

Ataques a refinerías y buques petroleros

Incidentes militares en el Golfo El Pentágono negó reportes sobre daños a portaaviones estadounidenses y aseguró que las operaciones continuarán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DONKAN_ONCA/status/2028656686618026123?s=20&partner=&hide_thread=false TRUMP ADMITE BAJAS EN LA EMBAJADA DE ARABIA SAUDITA!



El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó que la Embajada de EE. UU. en Riad fue impactada por dos drones a primeras horas del martes 3 de marzo de 2026 (hora local). El ataque provocó una explosión y un incendio en… pic.twitter.com/ERbqgKRCY2 — DONKAN (@DONKAN_ONCA) March 3, 2026 Respuesta de Trump Trump declaró que las operaciones seguirán “a toda fuerza”, aunque no descartó diálogo con un eventual nuevo liderazgo iraní.

La Casa Blanca mantiene que responderá al ataque en el momento y forma que considere apropiados.