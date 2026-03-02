Trump dice que habrá represalias "pronto" tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos tomará represalias “pronto” tras el ataque con drones contra la Embajada estadounidense en Riad, en medio de la escalada militar con Irán en el Golfo.
Dos drones impactaron el complejo diplomático en la madrugada del martes, provocando un incendio limitado y daños materiales menores, según confirmó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.
Bombardeos y ataques con drones en el Golfo
Impactos contra infraestructura energética
Disparos de misiles contra territorio israelí
El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a ciudadanos estadounidenses a abandonar Arabia Saudita y más de una decena de países de la región “debido a graves riesgos de seguridad”.
El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha generado:
Aumento de precios del gas en Europa
Suspensión parcial de producción energética en Qatar
Ataques a refinerías y buques petroleros
Incidentes militares en el Golfo
El Pentágono negó reportes sobre daños a portaaviones estadounidenses y aseguró que las operaciones continuarán.
Trump declaró que las operaciones seguirán “a toda fuerza”, aunque no descartó diálogo con un eventual nuevo liderazgo iraní.
La Casa Blanca mantiene que responderá al ataque en el momento y forma que considere apropiados.
