Trump

Trump dice que habrá represalias "pronto" tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Trump promete represalias tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad; Departamento de Estado pide salir de Arabia Saudita

Trump RIAD

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos tomará represalias “pronto” tras el ataque con drones contra la Embajada estadounidense en Riad, en medio de la escalada militar con Irán en el Golfo.

Dos drones impactaron el complejo diplomático en la madrugada del martes, provocando un incendio limitado y daños materiales menores, según confirmó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

El ataque se produce en un contexto de creciente ofensiva regional atribuida a Irán, que ha incluido:

  • Bombardeos y ataques con drones en el Golfo

  • Impactos contra infraestructura energética

  • Disparos de misiles contra territorio israelí

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a ciudadanos estadounidenses a abandonar Arabia Saudita y más de una decena de países de la región “debido a graves riesgos de seguridad”.

Escalada regional y crisis energética

El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha generado:

  • Aumento de precios del gas en Europa

  • Suspensión parcial de producción energética en Qatar

  • Ataques a refinerías y buques petroleros

  • Incidentes militares en el Golfo

El Pentágono negó reportes sobre daños a portaaviones estadounidenses y aseguró que las operaciones continuarán.

Respuesta de Trump

Trump declaró que las operaciones seguirán “a toda fuerza”, aunque no descartó diálogo con un eventual nuevo liderazgo iraní.

La Casa Blanca mantiene que responderá al ataque en el momento y forma que considere apropiados.

