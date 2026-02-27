Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Laura Loomer, periodista e influencer conservadora considerada cercana al presidente Donald Trump, afirmó que Estados Unidos asumirá la autoridad de gestión económica de Cuba en un plazo de 30 días.

“High level source tells me the United States will be assuming economic management authority of Cuba within 30 days”, escribió Loomer en su cuenta en X, sin revelar la identidad de su fuente ni ofrecer detalles sobre el mecanismo legal o político para ejecutar esa medida.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de la Casa Blanca ni del Departamento de Estado.

Las declaraciones de Loomer se producen el mismo día en que Trump aseguró que su administración iniciará una “toma amistosa y controlada” de Cuba.

Según reportes periodísticos, el mandatario describió a la isla como “una nación fallida” y afirmó que el gobierno cubano “quiere nuestra ayuda”.

También señaló que el secretario de Estado Marco Rubio mantiene conversaciones “al más alto nivel” con representantes del régimen.

Reuniones discretas y señales estratégicas

Horas antes trascendió que funcionarios cercanos a Rubio sostuvieron una reunión privada con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, al margen de la cumbre de CARICOM en el Caribe.

El encuentro alimentó especulaciones sobre una posible negociación estructural.

En paralelo, Washington habría flexibilizado recientemente ciertos envíos de combustible hacia el emergente sector privado cubano, lo que analistas interpretan como parte de una estrategia de influencia económica gradual.

¿Es viable un control económico?

La idea de que Estados Unidos asuma formalmente la gestión económica de Cuba plantea interrogantes legales, diplomáticos y geopolíticos.

Expertos advierten que una medida de ese alcance requeriría:

Acuerdos bilaterales formales

Cambios estructurales en la política cubana

Marco legal internacional claro

Apoyo regional o multilateral

Por ahora, la afirmación de Loomer permanece sin verificación oficial.

Clima de alta especulación

Las declaraciones se suman a un escenario de creciente presión económica sobre La Habana, marcada por crisis energética, escasez de divisas y tensiones diplomáticas.

Mientras Washington habla de transición y reformas, La Habana no ha confirmado públicamente ningún esquema de cesión de autoridad económica.

La narrativa de una “toma amistosa” eleva el tono político en un momento especialmente sensible para la región.