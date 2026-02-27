americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Laura Loomer, aliada de Trump asegura que Washington tomará gestión económica de Cuba en 30 días; Casa Blanca no confirma

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Laura Loomer

FIGURA CERCANA A TRUMP AFIRMA QUE EE.UU. TOMARÁ CONTROL ECONÓMICO DE CUBA EN 30 DÍAS

Screenshot 2026-02-27 at 11.56.30PM

Una declaración explosiva sacude el debate sobre el futuro de Cuba.

Laura Loomer, periodista e influencer conservadora considerada cercana al presidente Donald Trump, afirmó que Estados Unidos asumirá la autoridad de gestión económica de Cuba en un plazo de 30 días.

“High level source tells me the United States will be assuming economic management authority of Cuba within 30 days”, escribió Loomer en su cuenta en X, sin revelar la identidad de su fuente ni ofrecer detalles sobre el mecanismo legal o político para ejecutar esa medida.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de la Casa Blanca ni del Departamento de Estado.

Trump habla de “toma amistosa”

Las declaraciones de Loomer se producen el mismo día en que Trump aseguró que su administración iniciará una “toma amistosa y controlada” de Cuba.

Según reportes periodísticos, el mandatario describió a la isla como “una nación fallida” y afirmó que el gobierno cubano “quiere nuestra ayuda”.

También señaló que el secretario de Estado Marco Rubio mantiene conversaciones “al más alto nivel” con representantes del régimen.

Reuniones discretas y señales estratégicas

Horas antes trascendió que funcionarios cercanos a Rubio sostuvieron una reunión privada con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, al margen de la cumbre de CARICOM en el Caribe.

El encuentro alimentó especulaciones sobre una posible negociación estructural.

En paralelo, Washington habría flexibilizado recientemente ciertos envíos de combustible hacia el emergente sector privado cubano, lo que analistas interpretan como parte de una estrategia de influencia económica gradual.

¿Es viable un control económico?

La idea de que Estados Unidos asuma formalmente la gestión económica de Cuba plantea interrogantes legales, diplomáticos y geopolíticos.

Expertos advierten que una medida de ese alcance requeriría:

  • Acuerdos bilaterales formales

  • Cambios estructurales en la política cubana

  • Marco legal internacional claro

  • Apoyo regional o multilateral

Por ahora, la afirmación de Loomer permanece sin verificación oficial.

Clima de alta especulación

Las declaraciones se suman a un escenario de creciente presión económica sobre La Habana, marcada por crisis energética, escasez de divisas y tensiones diplomáticas.

Mientras Washington habla de transición y reformas, La Habana no ha confirmado públicamente ningún esquema de cesión de autoridad económica.

La narrativa de una “toma amistosa” eleva el tono político en un momento especialmente sensible para la región.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
equipo de marco rubio se reune con el cangrejo en saint kitts en medio de dialogo con cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

ARCHIVO - Foto del 10 de marzo del 2023, el equipo cubano celebra su victoria ante Panamá en el Grupo A del Clásico Mundial en Taiwán. (AP Foto/I-Hwa Cheng, Archivo)

Cuba asegura que Estados Unidos le negó visas a 8 miembros de su delegación para el Clásico Mundial

trump confirma que eeuu iniciara una toma amistosa y controlada de cuba

Trump CONFIRMA que EEUU iniciará una "toma amistosa y controlada" de Cuba

El presidente Donald Trump habla con reporteros antes de abordar el helicóptero presidencial desde la Casa Blanca, el viernes 27 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Tom Brenner)

Trump plantea la posibilidad de una "toma amistosa de Cuba" tras conversaciones con La Habana

Destacados del día

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Trump CONFIRMA que EEUU iniciará una toma amistosa y controlada de Cuba

Trump CONFIRMA que EEUU iniciará una "toma amistosa y controlada" de Cuba

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

¿Quiénes eran los cuatro abatidos en lancha de Florida interceptada por Guardafronteras cubanos?

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

EEUU niega visa a Pedro Luis Lazo y otros técnicos del béisbol estatal cubano para el Clásico Mundial

Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Cubana muere en brutal ataque de su expareja en plena calle en Santa Clara, Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter