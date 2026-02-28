Cuba reduce impresión de Granma y elimina periódicos provinciales por crisis de recursos

El régimen cubano confirmó este jueves una de las decisiones más simbólicas de su crisis estructural: la drástica reducción de la prensa impresa en el país.

El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista acordó modificar la impresión y distribución de los principales diarios nacionales, reconociendo la falta de recursos para sostener la circulación habitual.

A partir del 2 de marzo de 2026:

El comunicado oficial atribuye la medida al “recrudecimiento del bloqueo” estadounidense y a la Orden Ejecutiva anunciada por la administración de Donald Trump el 29 de enero, que habría impactado el suministro de combustible.

Los periódicos provinciales dejarán de imprimirse por completo.

Juventud Rebelde también circulará únicamente los martes, con apenas ocho páginas.

Granma se imprimirá solo una vez por semana.

Sin embargo, la reducción refleja una crisis acumulada:

Limitaciones logísticas

Apagones prolongados

Falta de financiamiento

El deterioro del sistema productivo y energético ha afectado directamente la capacidad de impresión.

granam muerte de fidel

Apuesta digital en un país desconectado

El Gobierno anunció que reforzará las plataformas digitales y permitirá acceso gratuito a los sitios web de estos medios mediante datos móviles dentro del territorio nacional.

También se informó que Correos de Cuba ajustará contratos con suscriptores.

Sin embargo, la medida plantea interrogantes en un país donde la conectividad sigue siendo limitada, costosa y desigual.

Impacto social

La eliminación de la prensa provincial deja sin acceso físico a información a miles de lectores, especialmente adultos mayores que dependen del formato impreso.

La reducción de Granma —considerado el principal órgano oficial del Partido Comunista— simboliza la magnitud de la crisis que atraviesa el sistema estatal.

La prensa escrita, históricamente controlada por el aparato político, enfrenta ahora restricciones materiales que ponen en evidencia las dificultades económicas de la isla.