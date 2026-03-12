americateve

Senadores demócratas presentan resolución sobre poderes de guerra para frenar a Trump en Cuba

WASHINGTON (AP) — Los demócratas del Senado han presentado una legislación que impediría a Estados Unidos atacar a Cuba sin la aprobación del Congreso, mientras buscan forzar una votación sobre el objetivo declarado del presidente Donald Trump de “tomar" el país caribeño.

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine en una conferencia de prensa en el Congreso en Washington el 9 de marzo del 2026. (AP foto/Rod Lamkey, Jr.)
Los demócratas han utilizado repetidamente resoluciones sobre poderes de guerra para forzar el debate sobre las medidas de política exterior de Trump, aunque los republicanos hasta ahora en su mayoría han respaldado al presidente. La resolución presentada el jueves por los senadores demócratas Tim Kaine, Ruben Gallego y Adam Schiff exigiría al presidente retirar a las fuerzas armadas de cualquier hostilidad con Cuba y podría someterse a votación antes de que termine el mes.

“Solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra según la Constitución, pero él actúa con la creencia de que las fuerzas armadas de Estados Unidos son una guardia palaciega, ordenando acciones militares en el Caribe, Venezuela e Irán sin la autorización del Congreso ni explicación alguna de sus actos al pueblo estadounidense”, declaró Kaine en un comunicado.

Trump dijo a principios de esta semana que el secretario de Estado Marco Rubio estaba negociando con la dirigencia de Cuba, mientras el país enfrenta una paralizante crisis energética que se ha agravado por un bloqueo de Estados Unidos a la isla.

“Podría ser una toma de control amistosa, podría no ser una toma de control amistosa”, dijo Trump a periodistas esta semana en una conferencia de prensa en Florida. Añadió que él y Rubio se centrarían en ese objetivo después de la guerra con Irán.

Durante décadas, Estados Unidos ha mantenido una relación tensa con Cuba, pero la costumbre de Trump de usar la acción militar para eliminar a adversarios extranjeros ha elevado las expectativas de que la isla podría ser la siguiente. Rubio, cuya familia emigró de Cuba a Estados Unidos en la década de 1950, desde hace tiempo ha impulsado una política agresiva contra la dirigencia de la nación caribeña.

Rubio dijo a los senadores a principios de este año que a la administración Trump le “encantaría” ver un cambio de régimen en Cuba, pero advirtió que “eso no significa que vayamos a provocarlo directamente”. Los republicanos en el Congreso en su mayoría han respaldado la agresiva política exterior de la administración Trump.

Sin embargo, los demócratas han recurrido repetidamente a resoluciones sobre poderes de guerra para forzar debates sobre cómo Trump puede usar la fuerza militar en países extranjeros. Hasta ahora no han logrado aprobar ninguna de las resoluciones, pero la táctica en ocasiones ha obligado a la administración Trump a explicar sus objetivos al Congreso.

Los demócratas también planean la próxima semana posiblemente forzar votaciones sobre una serie de resoluciones de poderes de guerra que se aplican a Irán, a menos que los republicanos acepten celebrar audiencias públicas sobre el conflicto.

“Hizo campaña con ‘Estados Unidos primero’, pero ahora es obvio que se ha convertido en un títere de los belicistas de su partido”, señaló Gallego en un comunicado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba
ULTIMA HORA

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica
ULTIMA HORA

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

