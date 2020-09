Descemer Bueno tras encuentro con Eliécer Ávila: "Podemos tener nuestra Cuba de vuelta"

“En la unión está la fuerza. Juntos, y no guiados por el odio y otros males, podemos tener nuestra Cuba de vuelta”, escribió el reconocido cantautor.

Su publicación ha desatado disímiles reacciones entre sus seguidores. “Así es maestro, no hay que pensar exactamente igual, sólo tener el mismo objetivo”, le comentó Seyer Rednahoy.

“Me alegro mucho que cada día hay más cubanos que se suman a luchar juntos contra ese gobierno que tiene nuestro país en caos. Usted tomó la decisión correcta, cada día seremos más deportistas, músicos, carpinteros, albañiles… gente de pueblo abrirán los ojos. Ustedes son muy importantes por su nivel de influencia, y por llevar a más cubanos la verdad y la realidad. Muchas gracias por ese gran paso”, escribió José Ramón Ortíz Ramos.

Por su parte, Javier Puig Santos opinó: “Descemer creo que el camino para defender al pueblo viene con algo más que una imagen. Espero que no confundas al pueblo con el fanatismo de ídolos y líderes... (…) La transición que hace falta lleva mucho de cuentas claras, de hablar claro y públicamente. (…) Bravo por tu valentía de ponerte de parte del pueblo pero espero mucho más de ti”.

Descemer, quien ha pasado de la discreción sobre lo que piensa del régimen castrista, a llamar a manifestaciones contra ese “gobierno racista de mierda”, publicó este lunes 21 de septiembre en su perfil de Facebook imágenes del día que “un grupo de policías entraron a mi casa a desalojar”.

“Con guagua y todo para transportar a las personas. A ahora pregunto: ¿Les parece justo que le hagan esto a un artista? ¿Qué tenía que hacer quedarme callado?”, cuestionó el popular intérprete radicado en Estados Unidos.

“Si me hacen esto a mí que soy conocido en toda Cuba, en la diáspora, países donde no se escucha la música cubana y donde no hablan español; que hoy estoy entre los tres cubanos que han cruzado el umbral de los billones de visitas junto a Alexander y Randy (del dúo Gente de Zona), con tres canciones ya en esta lista. Entonces, ¿qué esperan para los demás?”, refirió en sus redes sociales junto a dos imágenes donde es posible observar a un grupo de funcionarios del régimen, entre oficiales de la policía uniformados y otros de civil, junto a un ómnibus en la carretera de un espacio rural.

El pasado 31 de julio, en otra directa publicada en Facebook, el exitoso músico, se pronunció: “Abajo el gobierno de Cuba, abajo todos los racistas del gobierno de Cuba. ¡Abajo con ellos!”, desde entonces ha arremetido contra el régimen en disímiles ocasiones, lo que le ha costado la respuesta de varios funcionarios castristas intentando desacreditarlo y cuestionando su postura crítica.