La Guardia Costera de EEUU incauta más de 34.000 kilos de drogas en aguas de Centro y Sudamérica

Compartir en:









Esta imagen fija del video proporcionada por la Guardia Costera de EEUU muestra a los miembros de la tripulación a bordo del buque Hamilton después de drogas en Port Everglades, Florida, el lunes 25 de agosto de 2025. (Foto, Guardia Costera de EEUU vía AP)

La agencia trabajó con el Departamento de Defensa en estas incautaciones, capturando 19 embarcaciones que transportaban drogas cerca de las Islas Galápagos de Ecuador, la costa de Venezuela, México, República Dominicana, Jamaica y Aruba, informó la Guardia Costera.

Algunas de las embarcaciones fueron avistadas por aviones de patrulla marítima antes de ser interceptadas y registradas por equipos de abordaje. La Guardia Costera informó que 34 presuntos traficantes de drogas fueron detenidos, pero las autoridades no especificaron el número total de sospechosos detenidos en todos los operativos.

El buque Hamilton de la Guardia Costera descargó el lunes en Port Everglades, Florida, un total combinado de 34.500 kg (76.140 libras) de drogas, incluyendo aproximadamente 28.000 kg (61.740 lb) de cocaína y 6.500 kg (14.400 lb) de marihuana incautadas por múltiples embarcaciones de la Guardia Costera.

La agencia estimó el valor en la calle de las drogas en alrededor de 473 millones de dólares.

La administración Trump ha prometido reformar la Guardia Costera, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, aumentando la flota del servicio y reforzando su personal militar en al menos 15.000 para el final del año fiscal 2028. La guardia cuenta con más de 43.000 miembros en servicio activo, 8.000 reservistas y 30.000 miembros auxiliares.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: Associated Press

Compartir en:







