Denuncian prácticas médicas no respetuosas, abuso verbal y las burlas en salas de parto en Cuba 

La Habana , 2 feb (EFE).- El maltrato a las madres en el parto -de las prácticas médicas no respetuosas al abuso verbal y las burlas- está normalizado en Cuba, según activistas feministas y muchas mujeres que sienten se les ha hurtado un momento clave de sus vidas.

"Pasé 24 horas con el dolor más grande de mi vida tirada en una cama del (hospital) González Coro sin que me atendieran y todo por no tener un amigo médico. El maltrato fue horrible", recuerda esta habanera de 33 años.

La experiencia de Alina (quien pidió le cambiaran el nombre) fue menos traumática, pero también desagradable. “Había una doctora que me quería poner a parir porque sí, y si no podía me iba a hacer cesárea. Pero por suerte mi doctora se fajó y evitó el desgaste y posible sufrimiento fetal”, recuerda.