Trump evalúa bloqueo naval a Cuba para cortar el petróleo que sostiene al régimen

La Casa Blanca discute una medida extrema para frenar el suministro energético a la isla, en un intento por forzar un cambio de régimen en 2026, según reveló Político.

La administración del presidente Donald Trump estaría evaluando la posibilidad de imponer un bloqueo total a las importaciones de petróleo hacia Cuba , una medida que marcaría una escalada sin precedentes en la presión de Washington contra el régimen comunista, según reveló el medio estadounidense Político, citando a tres fuentes con conocimiento directo de las discusiones internas.

De acuerdo con el reporte, la propuesta —que aún no ha sido aprobada — formaría parte de un paquete de opciones que podrían ser elevadas al presidente en los próximos meses.

Según las fuentes citadas, sectores críticos del régimen cubano dentro de la propia administración consideran que la energía es el principal punto de vulnerabilidad del sistema.

Uno de los informantes describió la estrategia como un “estrangulamiento” energético , con el objetivo de provocar el colapso del gobierno comunista, un escenario que algunos promotores de la medida sitúan en 2026 .

La iniciativa contaría con el respaldo del secretario de Estado, Marco Rubio , según dos de las tres personas consultadas por Político.

Divisiones internas y temor a una crisis humanitaria

El debate no es unánime dentro del gobierno estadounidense. Algunas voces advierten que un bloqueo total del crudo podría desencadenar una crisis humanitaria severa en la isla, ya golpeada por apagones masivos, escasez de alimentos y colapso del sistema eléctrico.

Aunque la reducción de cargamentos ya ha afectado gravemente a la economía cubana, un corte absoluto del suministro energético es visto por algunos funcionarios como un paso “demasiado lejos”.

Posible respaldo legal: Ley Helms-Burton

Las fuentes señalan que el eventual bloqueo podría justificarse bajo la Ley LIBERTAD de 1994 (Helms-Burton), que codifica el embargo estadounidense y amplía las facultades del Ejecutivo para restringir transacciones comerciales y financieras con Cuba.

Hasta el momento, no existe una decisión tomada, y la propuesta sigue en fase de evaluación.

México, Venezuela y la contradicción de Washington

Cuba importa cerca del 60 % del petróleo que consume. Durante años dependió del crudo venezolano, pero esos envíos se redujeron tras las incautaciones impulsadas por la administración Trump.

Actualmente, México se ha convertido en el principal proveedor, aunque cobrando por el crudo y sin capacidad suficiente para compensar la escasez.

Aquí surge una contradicción clave: mientras Trump ha prometido públicamente “cortar todo el oxígeno económico” al régimen, su administración ha permitido que México continúe enviando combustible a Cuba, según reveló CBS News.

Buques petroleros mexicanos, como el Ocean Mariner, han seguido arribando a puertos cubanos, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum defiende los envíos como “ayuda humanitaria”.

Silencio oficial

Ni la Casa Blanca ni la embajada de Cuba en Washington respondieron a las solicitudes de comentarios de Político sobre la posible imposición de un bloqueo petrolero total.

Según CBS News, Washington es consciente de que una medida de ese calibre podría hundir definitivamente el sistema eléctrico cubano, un escenario que Estados Unidos no estaría buscando de forma inmediata, pese a la dureza del discurso político.

Por ahora, se trata de discusiones internas, no de una política aprobada.