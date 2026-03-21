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Silvio Rodríguez

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto oficial con Díaz-Canel, generando polémica en medio de tensiones políticas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Silvio Rodriguez

La Habana — El cantautor cubano Silvio Rodríguez se ha convertido en el centro de una nueva polémica tras recibir un fusil AKM durante un acto oficial encabezado por el gobernante Miguel Díaz-Canel y el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en el marco del llamado “Día Nacional de la Defensa”.

El gesto, difundido por medios oficiales, fue presentado como un reconocimiento a la “disposición patriótica” del artista para integrarse al concepto de “Guerra de todo el pueblo”, una doctrina promovida por el régimen cubano ante un eventual conflicto.

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Un acto simbólico con fuerte carga política

El arma fue entregada por el general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FAR, quien aclaró durante el acto que se trataba de un gesto simbólico.

Sin embargo, imágenes compartidas por la Presidencia de Cuba muestran a Rodríguez recibiendo un documento vinculado al fusil, lo que ha generado interrogantes sobre el mensaje político detrás de la ceremonia.

El origen de la controversia

La polémica surge días después de que el propio Silvio Rodríguez publicara en su blog:

“Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”.

El comentario, en referencia a un hipotético conflicto con Estados Unidos, fue amplificado por figuras afines al oficialismo, aumentando el tono confrontativo en redes sociales.

Escalada de tensiones entre Cuba y EE.UU.

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión política entre La Habana y Washington.

El gobernante cubano ha advertido que cualquier agresión externa encontrará “resistencia”, mientras desde Estados Unidos se han intensificado las críticas al régimen.

Estas declaraciones han alimentado un clima de confrontación que ahora se refleja también en actos simbólicos como el protagonizado por el cantautor.

Reacciones y críticas en redes

La imagen de un artista de 79 años recibiendo un fusil ha generado críticas entre usuarios, quienes cuestionan el uso de figuras culturales en mensajes de carácter militar.

Algunos señalan una desconexión entre esta retórica y la realidad que enfrenta la población cubana, marcada por:

  • Apagones prolongados

  • Escasez de alimentos

  • Crisis económica

Entre simbolismo y realidad

Mientras el gobierno promueve la idea de defensa nacional, sectores críticos advierten que este tipo de acciones refuerzan una narrativa de confrontación en un momento de profunda crisis interna.

El caso de Silvio Rodríguez se convierte así en un nuevo foco de debate sobre el papel de figuras públicas en el discurso político del país.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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