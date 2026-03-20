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Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

WASHINGTON (AP) — El gobierno cubano rechazó una solicitud de la embajada de Estados Unidos en La Habana para permitirle importar diésel para sus generadores mientras la administración Trump mantiene un bloqueo de combustible a la isla, según dos funcionarios estadounidenses al tanto del asunto.

Una mujer pasa en patineta eléctrica frente a una fábrica que exhibe una imagen del fallecido líder cubano Fidel Castro, con la leyenda Socialismo o muerte, en La Habana, Cuba, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Una mujer pasa en patineta eléctrica frente a una fábrica que exhibe una imagen del fallecido líder cubano Fidel Castro, con la leyenda "Socialismo o muerte", en La Habana, Cuba, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

El gobierno cubano rechazó la solicitud mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos sopesa una reducción de personal en la embajada en La Habana debido a la falta de diésel. Tal medida probablemente llevaría a una exigencia de Estados Unidos de una reducción similar de personal en la embajada de Cuba en Washington, indicaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del tema.

El rechazo del gobierno cubano fue informado primero por The Washington Post.

Cuba ha tenido dificultades con la disminución del petróleo desde que Estados Unidos removió al líder de Venezuela a inicios de enero, lo que detuvo envíos críticos de crudo desde ese país. Luego, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

La isla depende de su propio gas natural, de la energía solar y de su propio petróleo para operar plantas termoeléctricas, pero eso no ha sido suficiente para cubrir la demanda.

El enfrentamiento por el diésel se produce mientras Trump busca lograr un cambio drástico en el gobierno encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel.

Trump ha sugerido que los dirigentes cubanos harían bien en evitar el destino del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue derrocado y arrestado en una operación militar de Estados Unidos en enero. Venezuela era el aliado más cercano de Cuba y le proporcionaba petróleo fuertemente subsidiado.

No se espera que una posible reducción de personal en la embajada ocurra de inmediato porque Estados Unidos cree que tiene suficiente diésel en reserva para que dure otro mes, según un funcionario.

Díaz-Canel afirmó la semana pasada que Cuba ha sostenido conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Fue la primera vez que el país caribeño confirmó las extendidas especulaciones sobre diálogos con la administración Trump en medio de la campaña de presión del gobierno republicano.

Organizaciones humanitarias comenzaron a entregar ayuda a Cuba por vía aérea el viernes, incluidos paneles solares, alimentos y medicinas.

Cuba se está preparando para recibir un cargamento de petróleo ruso más adelante este mes, que sería su primer envío en los últimos tres meses.

Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho que ven a la nación insular como el próximo país donde Estados Unidos puede ampliar su influencia.

La administración Trump busca que Díaz-Canel se marche mientras Washington continúa negociando con el gobierno cubano, informó previamente The Associated Press. No se han ofrecido detalles sobre a quién le gustaría a la administración estadounidense ver llegar al poder.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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