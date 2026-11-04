🚨🇨🇺 ¡CUBA MOVILIZA A SUS FUERZAS ARMADAS EN TODO EL PAÍS! EL RÉGIMEN INICIA EJERCICIOS MILITARES EN MEDIO DE TENSIONES CON EEUU

El Gobierno cubano puso en marcha este miércoles 4 de noviembre el Ejercicio Estratégico Moncada 2026, una movilización militar de alcance nacional que involucra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, estructuras territoriales de defensa, reservistas y sectores civiles. Las maniobras se desarrollarán durante dos días y concluirán el viernes 6 de noviembre con el Día Nacional de la Defensa. El anuncio se produce en un contexto de crecientes tensiones entre La Habana y Washington, aunque Estados Unidos no ha confirmado planes de intervención militar contra la isla.

Cuba comenzó este miércoles una nueva jornada de preparación militar a escala nacional, con la activación del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, anunciado por el Consejo de Defensa Nacional.

Las maniobras, previstas para los días 4 y 5 de noviembre, tienen como objetivo declarado preparar a los órganos de mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y determinados sectores de la economía para responder ante una eventual agresión externa.

La convocatoria incluye la participación de unidades militares, reservistas, milicias y estructuras civiles vinculadas a la defensa.

El ejercicio se produce mientras el Gobierno cubano mantiene una relación de confrontación con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, caracterizada por sanciones económicas, presiones diplomáticas y declaraciones sobre el futuro político de la isla.

Según el comunicado del Consejo de Defensa Nacional publicado por el diario oficial Granma, las maniobras abarcan distintas regiones del país.

El programa contempla actividades de preparación para los órganos de dirección, las tropas y los mecanismos de coordinación territorial.

También incluye la participación de sectores económicos considerados relevantes para la defensa nacional.

La convocatoria busca evaluar la capacidad de respuesta y coordinación entre instituciones militares y civiles ante escenarios de emergencia o agresión externa.

Las autoridades no han detallado públicamente la cantidad total de efectivos movilizados ni el costo económico de las operaciones.

Roberto Morales Ojeda confirma el inicio de las maniobras militares

El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, anunció el comienzo del ejercicio mediante una publicación en X.

“Hoy comenzamos el Ejercicio Moncada. Para nuestro Partido la preparación para la defensa es una prioridad y le prestamos la máxima atención”, escribió el dirigente.

Su mensaje estuvo acompañado por la etiqueta #CubaEstáFirme.

La comunicación oficial presentó las maniobras como parte de las prioridades del Gobierno en materia de seguridad nacional.

En materiales difundidos desde Sancti Spíritus, las autoridades utilizaron el lema “La Guerra de Todo el Pueblo: Garantía de la victoria”.

Las imágenes promocionales muestran a civiles armados y militares realizando actividades de preparación táctica.

El Día Nacional de la Defensa contempla actividades de preparación y participación de estructuras territoriales y sectores de la población.

La programación específica puede variar según las provincias y los organismos participantes.

Qué es la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo utilizada por Cuba

El Ejercicio Moncada 2026 responde a la doctrina militar conocida como Guerra de Todo el Pueblo, desarrollada durante la década de 1980 bajo el Gobierno de Fidel Castro.

Esta estrategia parte de la posibilidad de que Cuba enfrente a una fuerza militar tecnológicamente superior.

Su enfoque combina las capacidades de las Fuerzas Armadas con estructuras territoriales, reservistas y mecanismos de movilización civil.

La doctrina contempla la organización de la defensa en diferentes regiones del país y la preparación para sostener operaciones prolongadas en caso de conflicto.

No se basa exclusivamente en enfrentamientos convencionales entre ejércitos, sino también en la capacidad de resistencia territorial.

Sin embargo, la existencia de esta doctrina no demuestra que una confrontación militar sea inminente.

Cuba declaró 2026 como año de preparación para la defensa

Las maniobras de noviembre forman parte de una serie de actividades militares realizadas por el Gobierno cubano durante 2026.

Desde enero, las autoridades han promovido ejercicios en las regiones militares Occidental, Central y Oriental.

Según los reportes citados, las actividades han incluido entrenamiento de reservistas, prácticas de respuesta territorial y preparación ante escenarios de desembarco.

También se han difundido ejercicios relacionados con el uso de drones y otros recursos militares.

En septiembre, el presidente Miguel Díaz-Canel visitó estructuras territoriales de defensa y reiteró la importancia que el Gobierno concede a la preparación militar.

El Ejercicio Moncada representa una continuación de esa política de entrenamiento y movilización.

Estados Unidos realiza ejercicios antidrones en Guantánamo

El inicio de las maniobras cubanas coincide con actividades militares estadounidenses realizadas recientemente en la región.

Según reportes publicados el 3 de noviembre, Estados Unidos desarrolló el ejercicio antidrones No Fly Zone en la Base Naval de Guantánamo.

Las actividades estuvieron relacionadas con la detección y neutralización de sistemas aéreos no tripulados.

En abril, Washington también había desarrollado el ejercicio FLEX2026 en los Cayos de Florida, con participación de tecnologías autónomas y vehículos marítimos no tripulados.

La coincidencia temporal entre estas actividades y el Ejercicio Moncada 2026 ocurre en un contexto de tensión diplomática.

No obstante, no existe evidencia pública que permita afirmar que los ejercicios estadounidenses constituyan preparativos para una intervención militar contra Cuba.

Trump y Marco Rubio mantienen la presión política sobre La Habana

La movilización militar cubana se produce mientras el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio mantienen una posición crítica hacia el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Washington ha defendido medidas de presión económica y diplomática dirigidas contra las autoridades cubanas.

Trump también ha realizado declaraciones en las que anticipa posibles cambios políticos en la isla durante los próximos años.

El Gobierno cubano, por su parte, sostiene que enfrenta una política de hostilidad estadounidense y presenta la preparación militar como una necesidad de defensa nacional.

Ambas posiciones reflejan las profundas diferencias entre Washington y La Habana.

Sin embargo, las declaraciones políticas y los ejercicios militares no equivalen a una declaración de guerra ni confirman una operación militar inminente.

La preparación militar coincide con una profunda crisis económica y eléctrica

El Ejercicio Moncada 2026 se desarrolla mientras Cuba atraviesa dificultades económicas que afectan el funcionamiento de servicios básicos.

Durante las últimas semanas, la Unión Eléctrica ha reportado déficits de generación superiores a 1.900 megavatios en determinados horarios.

Los apagones prolongados afectan hogares, comercios, centros de trabajo y servicios esenciales.

La escasez de combustible, las averías en las centrales termoeléctricas y las dificultades para importar equipos y repuestos continúan limitando la recuperación del sistema eléctrico.

A estos problemas se suman las dificultades de abastecimiento de alimentos y medicamentos.

La movilización militar se produce, por tanto, en un escenario de restricciones económicas y necesidades sociales importantes.

¿Los ejercicios Moncada 2026 significan que Cuba se prepara para una guerra?

El anuncio oficial establece que las maniobras buscan preparar al país ante posibles escenarios de agresión.

Sin embargo, los ejercicios militares forman parte de las actividades habituales de entrenamiento y planificación defensiva de numerosos países.

En el caso cubano, su realización responde también a una doctrina militar que contempla la movilización de estructuras civiles y militares.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado una operación de intervención contra Cuba ni han anunciado un calendario militar dirigido a la isla.

El hecho confirmado es que Cuba desarrolla una movilización de preparación defensiva entre el 4 y el 6 de noviembre, mientras persisten las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. La existencia de los ejercicios no demuestra por sí sola que un conflicto armado sea inminente.