Ashley Moody gana elección al Senado por Florida y derrota a Angie Nixon

La senadora republicana Ashley Moody fue proyectada como ganadora de la elección especial al Senado de Estados Unidos por Florida, celebrada este martes 3 de noviembre de 2026. Según Associated Press (AP), Moody superó a la candidata demócrata Angie Nixon en una contienda que definía quién ocuparía el escaño que anteriormente perteneció a Marco Rubio. Con el 97% de los votos escrutados, la republicana obtenía el 50,8% frente al 48% de su contrincante.

La republicana Ashley Moody logró conservar el escaño de Florida en el Senado estadounidense después de imponerse a la demócrata Angie Nixon, de acuerdo con la proyección electoral realizada por Associated Press durante la noche del martes.

Moody, quien había sido designada senadora por el gobernador Ron DeSantis tras la salida de Marco Rubio para asumir como secretario de Estado, enfrentaba por primera vez una elección estatal para conservar ese puesto.

El resultado permite a la exfiscal general de Florida continuar representando al estado en Washington, después de una campaña marcada por las diferencias entre ambas candidatas sobre inmigración, impuestos, vivienda y acceso a los servicios de salud.

Según los datos preliminares difundidos por AP, con el 97% de los votos contabilizados, Moody acumulaba 4.102.211 sufragios.

La diferencia entre ambas candidatas era de aproximadamente 2,8 puntos porcentuales.

Aunque AP proyectó la victoria republicana, el proceso de escrutinio y certificación corresponde a las autoridades electorales de Florida.

¿Quién es Ashley Moody y cómo llegó al Senado de Estados Unidos?

Ashley Moody es abogada y exfiscal general de Florida, cargo que ocupó antes de incorporarse al Senado federal.

En enero de 2025, el gobernador Ron DeSantis la seleccionó para reemplazar a Marco Rubio, quien dejó su escaño después de ser nombrado secretario de Estado en la administración de Donald Trump.

Su designación permitió que Florida mantuviera representación en el Senado hasta la celebración de una elección especial.

La contienda del 3 de noviembre de 2026 representó la oportunidad para que los votantes decidieran quién continuaría ocupando ese puesto.

Moody llegó a la elección como senadora en funciones y candidata del Partido Republicano.

Seguridad fronteriza, deportaciones e impuestos: las prioridades de Moody

Durante su campaña, Moody defendió una plataforma centrada en la seguridad fronteriza, la aplicación de las leyes migratorias y la reducción de impuestos.

La republicana respaldó medidas para reforzar los controles fronterizos y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

También promovió políticas fiscales dirigidas a reducir la carga tributaria.

Sus posiciones coincidieron en varios aspectos con las prioridades de la administración Trump, especialmente en materia de inmigración y seguridad.

Angie Nixon defendió vivienda asequible, salud y cuidado infantil

La candidata demócrata Angie Nixon llegó a la contienda con una trayectoria vinculada a la política estatal y la organización comunitaria.

Nacida y criada en Jacksonville, Nixon se desempeñó como representante estatal de Florida y participó en actividades relacionadas con la defensa de los trabajadores.

Durante su campaña al Senado, presentó propuestas centradas en la vivienda asequible, la ampliación del acceso a la atención médica y los servicios gratuitos de cuidado infantil.

Su plataforma también buscó abordar las dificultades económicas de las familias trabajadoras.

Estas prioridades contrastaron con el énfasis de Moody en la seguridad fronteriza, las políticas migratorias y la reducción de impuestos.

Las diferencias reflejan las plataformas descritas en la información proporcionada, sin abarcar la totalidad de las propuestas de ambas candidatas.

¿Qué significa la victoria de Moody para el Senado estadounidense?

La proyección de Associated Press indica que el Partido Republicano conservará el escaño de Florida que había quedado vacante tras la salida de Marco Rubio.

El resultado contribuye a definir la composición de la Cámara Alta después de las elecciones de medio término de 2026.

Sin embargo, la victoria en Florida no determina por sí sola qué partido tendrá la mayoría en el Senado.

Ese resultado dependerá también de las contiendas celebradas en otros estados.

Ashley Moody continuará representando a Florida en Washington

La proyección electoral representa un nuevo paso en la trayectoria política de Moody, quien pasó de dirigir la Fiscalía General de Florida a ocupar un escaño en el Senado estadounidense.

Su victoria proyectada le permite mantener la representación republicana de Florida en esa cámara.

Con el 97% de los votos escrutados, Moody superaba a Nixon por más de 226.000 sufragios, según las cifras preliminares atribuidas a AP. El resultado definitivo quedará establecido mediante la certificación oficial de las autoridades electorales.