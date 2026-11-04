DEMÓCRATAS GANAN EL CONTROL DEL CONGRESO DE EEUU: 228 escaños en la Cámara y 54 en el Senado

El Partido Demócrata consiguió recuperar el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026, según las proyecciones de Associated Press. Con al menos 228 escaños en la Cámara de Representantes y 54 en el Senado, los demócratas lograron mayorías legislativas que modificarán la relación de fuerzas en Washington durante los últimos dos años del mandato de Donald Trump. Las victorias en Texas, Kansas y Carolina del Sur figuran entre los resultados más destacados de la jornada. AP News+1

Las elecciones legislativas estadounidenses provocaron un cambio en el equilibrio político de Washington después de que los demócratas lograran arrebatar a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

El resultado, confirmado mediante las proyecciones electorales de Associated Press, significa que el presidente Donald Trump tendrá que gobernar durante la segunda mitad de su mandato con un Congreso controlado por el partido opositor.

Los demócratas consiguieron victorias en varios estados donde los republicanos habían mantenido una presencia dominante durante décadas, entre ellos Texas, Kansas y Carolina del Sur.

El avance también se extendió a Iowa, Ohio, Maine y Carolina del Norte, donde los candidatos demócratas consiguieron escaños del Senado que estaban en manos republicanas. Ballotpedia News+1

La victoria demócrata en ambas cámaras representa un cambio importante respecto al Congreso anterior, que estaba bajo control republicano.

Los resultados también muestran que el avance no se limitó a distritos competitivos tradicionales, sino que alcanzó estados donde el Partido Republicano había conseguido victorias frecuentes.

Sin embargo, las cifras de escaños podrían continuar aumentando a medida que se completen los recuentos pendientes.

Texas hace historia: James Talarico consigue un escaño demócrata después de 38 años

Una de las victorias más destacadas de la noche ocurrió en Texas.

El demócrata James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton en una contienda que recibió atención nacional.

El resultado convirtió a Talarico en el primer demócrata elegido para el Senado estadounidense por Texas desde la reelección de Lloyd Bentsen en 1988.

La victoria también puso fin a décadas de dominio republicano en las elecciones al Senado federal del estado.

Texas es uno de los principales centros económicos de Estados Unidos y concentra importantes inversiones en energía, tecnología e infraestructura digital.

El resultado electoral adquiere relevancia por las decisiones legislativas que el nuevo Congreso podrá adoptar sobre impuestos, regulación empresarial y política energética. Roll Call

Kansas y Carolina del Sur: victorias demócratas en dos estados de tradición republicana

Kansas protagonizó otro resultado significativo.

Adam Hamilton derrotó al senador republicano Roger Marshall, convirtiéndose en el primer demócrata elegido para el Senado por ese estado desde 1932.

La victoria puso fin a una ausencia de representación demócrata elegida en el Senado federal que se prolongaba durante más de nueve décadas.

En Carolina del Sur, la demócrata Annie Andrews superó a la senadora republicana Darline Graham.

El resultado representó la primera victoria demócrata en una elección al Senado por Carolina del Sur desde 1998.

Ambas contiendas formaron parte del cambio de siete escaños republicanos hacia el Partido Demócrata.

En Iowa, Josh Turek derrotó a Ashley Hinson, mientras que en Ohio el exsenador Sherrod Brown consiguió imponerse al republicano Jon Husted.

En Maine, Troy Jackson derrotó a Susan Collins, una de las senadoras republicanas con mayor trayectoria en Washington.

Por su parte, Roy Cooper ganó la contienda de Carolina del Norte frente al republicano Michael Whatley.

Estos resultados permitieron a los demócratas superar el umbral necesario para recuperar el control del Senado.

Donald Trump acepta los resultados y anticipa negociaciones con los demócratas

El presidente Donald Trump reaccionó al resultado electoral reconociendo que los republicanos habían sufrido pérdidas importantes.

Según reportes publicados después de las elecciones, el mandatario manifestó disposición a trabajar con los demócratas en el nuevo Congreso, aunque también anticipó que utilizará su facultad de veto frente a iniciativas que considere inaceptables.

Trump sostuvo que la ausencia de su nombre en las boletas influyó en la participación de los votantes republicanos.

En Truth Social, afirmó que su partido habría conseguido una victoria mucho mayor si él hubiera sido candidato.

El mandatario también mencionó la guerra con Irán entre los factores que, según su interpretación, influyeron en el comportamiento electoral.

Estas declaraciones reflejan la evaluación política del presidente sobre los resultados y no establecen por sí solas las causas del voto.

¿Qué podrá hacer el Congreso demócrata frente a Donald Trump?

La nueva composición del Congreso modificará el proceso legislativo y las relaciones entre la Casa Blanca y el Capitolio.

Con el control de ambas cámaras, los demócratas tendrán capacidad para impulsar iniciativas legislativas, dirigir comités y ejercer funciones de supervisión sobre el Gobierno federal.

También podrán convocar audiencias, solicitar documentos y examinar actuaciones de distintas agencias de la administración.

En el Senado, la nueva mayoría podrá influir directamente en la confirmación de altos funcionarios y jueces federales.

Sin embargo, el presidente conserva su facultad constitucional de vetar proyectos de ley.

Para superar un veto presidencial, el Congreso necesita mayorías de dos tercios en ambas cámaras, un umbral superior al de una mayoría simple.

Esto significa que el nuevo escenario podría dar lugar tanto a negociaciones bipartidistas como a desacuerdos legislativos.

Wall Street sigue los resultados y las posibles consecuencias para las empresas tecnológicas

Los mercados financieros también comenzaron a evaluar las implicaciones de las elecciones legislativas.

Según los datos citados de Yahoo Finance, antes de la apertura de Wall Street las acciones de Nvidia y Micron registraban caídas superiores al 1%, mientras AMD avanzaba alrededor del 6% después de presentar resultados empresariales mejores de lo esperado.

Las variaciones se producen en un contexto de debate sobre el crecimiento de los centros de datos, las inversiones en inteligencia artificial y la política regulatoria estadounidense.

Sin embargo, no puede atribuirse automáticamente el movimiento de esas acciones a la victoria demócrata, ya que los precios bursátiles también responden a resultados corporativos, perspectivas económicas y otros acontecimientos.

La composición del Congreso podría influir en futuras decisiones sobre energía, infraestructura tecnológica, impuestos y regulación empresarial, pero todavía no se han aprobado medidas específicas derivadas de los resultados electorales.

¿Cuándo asumirá el nuevo Congreso de Estados Unidos?

El nuevo Congreso comenzará su período legislativo el 3 de enero de 2027.

Hasta esa fecha, los actuales integrantes de la Cámara de Representantes y el Senado continuarán ejerciendo sus funciones conforme al calendario constitucional.

El Partido Demócrata deberá organizar sus liderazgos y la distribución de responsabilidades en los comités legislativos.

La Cámara de Representantes también deberá elegir a su presidente, mientras que el Senado definirá su estructura de liderazgo para el nuevo período.

Trump afrontará los últimos dos años de su presidencia con un Congreso opositor

La recuperación de ambas cámaras por parte de los demócratas representa un cambio importante en el escenario político estadounidense.

Los resultados reflejan victorias en estados tradicionalmente republicanos, un aumento de la representación demócrata y una nueva distribución del poder legislativo.

Para la administración Trump, el nuevo Congreso implicará mayores exigencias de negociación y supervisión parlamentaria.

Para los demócratas, el control legislativo supondrá la responsabilidad de dirigir ambas cámaras y definir sus prioridades frente a un presidente del partido contrario.

Las elecciones del 3 de noviembre dejaron una nueva mayoría demócrata en Washington, mientras continúan algunos recuentos que determinarán la composición definitiva del Congreso que asumirá en enero de 2027.