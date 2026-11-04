🇺🇸🔴 ¡FLORIDA RESISTE LA OLA DEMÓCRATA! REPUBLICANOS CONSERVAN LA GOBERNACIÓN, EL SENADO Y CARGOS CLAVE

Mientras el Partido Demócrata consiguió avances importantes en las elecciones de medio término de Estados Unidos, Florida mantuvo el control republicano de sus principales cargos estatales. Byron Donalds fue proyectado ganador de la gobernación, Ashley Moody conservó el escaño del Senado que anteriormente ocupaba Marco Rubio y James Uthmeier logró la reelección como fiscal general. En el sur de Florida, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart también consiguieron victorias, aunque algunas contiendas registraron diferencias estrechas.

Florida se convirtió en uno de los principales escenarios de continuidad republicana después de las elecciones de medio término celebradas el martes 3 de noviembre de 2026.

Mientras los demócratas avanzaron en diferentes estados y consiguieron cambiar la composición del Congreso federal, los republicanos lograron conservar la gobernación de Florida, su escaño del Senado en disputa y varios distritos congresionales del sur del estado.

Los resultados contrastan con los cambios electorales registrados en otros territorios, incluidos Texas y Ohio, donde candidatos demócratas consiguieron victorias importantes.

El gobernador Ron DeSantis celebró públicamente el desempeño de su partido y destacó los resultados obtenidos en Florida.

Sin embargo, las diferencias registradas en algunas contiendas muestran que la continuidad republicana no fue uniforme en todos los distritos.

Byron Donalds gana la gobernación de Florida y sucederá a Ron DeSantis

Una de las principales victorias republicanas de la jornada fue la del congresista Byron Donalds, proyectado ganador de la elección para gobernador frente al demócrata David Jolly.

Donalds, respaldado durante la campaña por el presidente Donald Trump, se convertirá en el primer gobernador negro de Florida.

Su victoria permitirá al Partido Republicano mantener el control del Poder Ejecutivo estatal después de los ocho años de administración de Ron DeSantis.

El actual gobernador no podía buscar un tercer mandato consecutivo debido a las restricciones establecidas por la Constitución de Florida.

Según los resultados preliminares difundidos durante la noche electoral, Donalds obtuvo aproximadamente el 50% de los votos, frente a cerca del 49% de Jolly.

La diferencia refleja una contienda más ajustada que la registrada durante la reelección de DeSantis en 2022.

El nuevo gobernador tiene previsto asumir el cargo el 5 de enero de 2027.

Ashley Moody conserva para los republicanos el escaño de Marco Rubio en el Senado

La senadora republicana Ashley Moody también consiguió una victoria importante para su partido.

Moody había sido designada por Ron DeSantis en enero de 2025 para reemplazar a Marco Rubio, después de que este asumiera como secretario de Estado de la administración Trump.

En las elecciones especiales del 3 de noviembre, enfrentó a la candidata demócrata Angie Nixon.

Según el escrutinio preliminar citado, Moody obtuvo el 50,8% de los votos frente al 48% de Nixon.

Elección especial al Senado por Florida

El resultado permite a Moody completar el período restante del mandato de Rubio, que finaliza en enero de 2029.

La contienda enfrentó propuestas diferentes sobre seguridad fronteriza, inmigración, impuestos, vivienda y servicios sociales.

María Elvira Salazar gana en Miami y pide cambios en la política migratoria republicana

Otra de las victorias republicanas ocurrió en el Distrito Congresional 27 de Florida.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar consiguió la reelección frente al demócrata Eliott Rodríguez, según los resultados reportados.

La contienda recibió especial atención por las diferencias públicas que Salazar había mantenido con la administración Trump sobre determinadas medidas migratorias.

Durante la campaña, la congresista cuestionó las consecuencias de las deportaciones para familias inmigrantes sin antecedentes penales y defendió la necesidad de soluciones legislativas.

Pese a esas diferencias, Trump reafirmó públicamente su respaldo a Salazar antes de las elecciones.

Después de su victoria, la legisladora pidió a los republicanos revisar el rumbo de su política migratoria, de acuerdo con el reporte proporcionado.

Su posición refleja un debate dentro del propio Partido Republicano sobre cómo combinar el control fronterizo con soluciones para inmigrantes que llevan años residiendo en Estados Unidos.

Carlos Giménez obtiene su cuarto mandato consecutivo en el Distrito 28

El congresista republicano Carlos Giménez también logró conservar su escaño en la Cámara de Representantes.

Giménez derrotó al demócrata Phil Ehr y al candidato independiente Eddy Rojas en el Distrito 28, que comprende sectores de Miami-Dade y los Cayos de Florida.

Con esta victoria, el exalcalde de Miami-Dade consiguió su cuarto mandato consecutivo en Washington.

Durante la campaña, destacó propuestas relacionadas con la seguridad fronteriza, la defensa nacional y las inversiones en infraestructura para su distrito.

Su reelección mantiene la representación republicana en una región con importantes comunidades cubanoamericanas y una economía vinculada al turismo, el comercio y los servicios.

Mario Díaz-Balart retiene por menos de un punto su escaño en el Distrito 26

Una de las contiendas más ajustadas del sur de Florida fue la del congresista republicano Mario Díaz-Balart.

Según la información proporcionada, el legislador consiguió conservar su escaño en el nuevo Distrito 26, que incluye áreas de Hialeah y Doral.

La diferencia electoral fue inferior a un punto porcentual.

El resultado contrasta con otras victorias republicanas más amplias y refleja una competencia particularmente estrecha.

El reporte no incluye el nombre de su rival, los votos exactos ni el porcentaje definitivo de cada candidato.

Por tanto, esos datos deben incorporarse únicamente después de consultar el escrutinio oficial correspondiente.

Una diferencia inferior a un punto porcentual tampoco implica automáticamente que deba realizarse un recuento: en Florida, los recuentos obligatorios dependen de umbrales específicos establecidos por la legislación electoral.

James Uthmeier consigue la reelección como fiscal general de Florida

El republicano James Uthmeier también fue reportado como ganador de la elección para fiscal general de Florida.

Uthmeier había asumido el cargo después de la salida de Ashley Moody, quien pasó a ocupar un escaño en el Senado estadounidense.

Durante las elecciones de 2026 enfrentó al demócrata José Javier Rodríguez.

Su victoria permite al Partido Republicano mantener el control de la Fiscalía General estatal.

El fiscal general es responsable de representar jurídicamente al estado, intervenir en litigios de interés público y dirigir determinadas funciones de aplicación de la ley.

El material proporcionado no incluye los porcentajes ni el número de votos obtenidos por Uthmeier y Rodríguez.

Ron DeSantis celebra los resultados republicanos en Florida

El gobernador Ron DeSantis reaccionó a los resultados electorales mediante una publicación en X, en la que felicitó a los integrantes de su partido por el desempeño alcanzado.

DeSantis presentó los resultados como una muestra de la continuidad del respaldo republicano en Florida.

La reacción se produjo mientras el Partido Republicano enfrentaba derrotas en distintas contiendas federales fuera del estado.

Sin embargo, las elecciones de Florida también mostraron márgenes reducidos en algunas disputas, especialmente en la gobernación y determinados distritos congresionales.

Por ello, los resultados permiten hablar de continuidad republicana en cargos relevantes, pero no de una victoria uniforme en todas las elecciones del estado.

Florida frente al avance demócrata en otros estados

El contraste entre Florida y otras regiones del país fue uno de los aspectos destacados de la jornada electoral.

Mientras los republicanos conservaron cargos importantes en Florida, los demócratas consiguieron avances en estados como Texas, Ohio, Kansas y Carolina del Sur.

Estas diferencias reflejan que los resultados de las elecciones de medio término pueden variar considerablemente según el territorio, los candidatos y las características del electorado.

La victoria de un partido en un estado no implica necesariamente que ese mismo comportamiento se repita en todo el país.

Tampoco puede atribuirse automáticamente el resultado a un único factor, como la inmigración, la economía o el respaldo presidencial.

Qué significan los resultados de Florida para Donald Trump

Los resultados permiten al Partido Republicano conservar posiciones relevantes en Florida durante los próximos años.

Byron Donalds asumirá la gobernación en enero, Ashley Moody continuará en el Senado y varios congresistas republicanos del sur del estado mantendrán sus escaños.

Sin embargo, la composición nacional del Congreso dependerá de los resultados acumulados en los demás estados y distritos.

La continuidad republicana en Florida no modifica por sí sola las mayorías federales.

Las elecciones de 2026 dejaron un contraste político: Florida conservó una importante representación republicana, mientras los demócratas avanzaron en otras regiones del país. Los márgenes estrechos de varias contiendas también muestran que el escenario electoral del estado continúa siendo competitivo.

En las contiendas congresionales del sur de Florida, Decision Desk HQ declaró ganador a Carlos Giménez en el Distrito 28. María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart aparecían al frente de sus respectivos recuentos, todavía señalados como pendientes de resolución en el corte consultado.