Byron Donalds gana la gobernación de Florida y sucederá a Ron DeSantis

El congresista republicano Byron Donalds fue proyectado como ganador de las elecciones para gobernador de Florida celebradas este martes 3 de noviembre de 2026, tras derrotar al demócrata David Jolly. La victoria, confirmada por las proyecciones de Associated Press y ABC News, convierte al aliado del presidente Donald Trump en el primer afroamericano elegido para dirigir el estado. Donalds sucederá al republicano Ron DeSantis, quien no podía presentarse a un tercer mandato consecutivo por las restricciones de la Constitución estatal. https://www.wbtv.com+1

Florida tendrá un nuevo gobernador republicano después de que Byron Donalds se impusiera en las elecciones estatales del 3 de noviembre, en una contienda que concentró la atención nacional por sus implicaciones políticas y su importancia histórica.

El congresista, respaldado por el presidente Donald Trump, derrotó al exrepresentante federal David Jolly, quien compitió como candidato del Partido Demócrata después de haber pertenecido anteriormente al Partido Republicano.

La victoria representa un acontecimiento histórico para Florida: Donalds se convertirá en el primer gobernador negro del estado.

El resultado también prolonga el control republicano de la gobernación, que los demócratas no consiguen recuperar desde las elecciones de 1994. AP News

Associated Press dio por ganada la elección a favor de Donalds durante la noche del martes.

La proyección fue recogida por ABC News y medios locales de Florida, que informaron de la victoria republicana después del cierre de los centros de votación.

Donalds competía junto a Bryan Ávila, candidato republicano a vicegobernador, mientras que Jolly compartía fórmula con Gwen Graham.

La proyección de victoria no equivale a la certificación definitiva de los resultados, que corresponde a las autoridades electorales del estado.

Resultados de las elecciones a gobernador de Florida 2026

Byron Donalds será el primer gobernador negro de Florida

La victoria tiene una dimensión histórica que trasciende la disputa partidista.

Donalds será el primer afroamericano en ocupar la gobernación de Florida, un estado con una extensa historia política y social vinculada a las relaciones raciales en Estados Unidos.

También se incorpora al reducido grupo de gobernadores negros elegidos mediante voto popular en la historia estadounidense.

El republicano, de 48 años, nació en Brooklyn, Nueva York, y se trasladó a Florida para estudiar.

Antes de llegar al Congreso federal, desempeñó funciones en la Cámara de Representantes estatal.

Su trayectoria política lo llevó posteriormente a representar una circunscripción del suroeste de Florida en Washington. The Wall Street Journal+1

¿Quién es Byron Donalds, el nuevo gobernador electo de Florida?

Byron Donalds es un político republicano que adquirió notoriedad nacional por su participación en el Congreso y su relación política con Donald Trump.

Durante la campaña de 2026, defendió propuestas relacionadas con la reducción de impuestos, los costos de los seguros de vivienda, la educación y la economía estatal.

Donalds también respaldó políticas de seguridad fronteriza y control migratorio.

Su candidatura recibió el apoyo de Trump desde las primeras etapas de la contienda republicana.

En la campaña general, el congresista concentró parte de su discurso en los problemas económicos que afectan a los residentes de Florida, especialmente el costo de la vivienda y los seguros. The Wall Street Journal

David Jolly no consigue recuperar la gobernación para los demócratas

El candidato demócrata David Jolly, excongresista republicano, intentó poner fin a más de tres décadas sin una victoria de su partido en las elecciones para gobernador de Florida.

Jolly centró su campaña en asuntos como el costo de vida, los seguros de propiedad y las políticas económicas estatales.

También cuestionó determinadas decisiones de la administración republicana.

Su candidatura buscó atraer tanto a votantes demócratas como a independientes y republicanos moderados.

La elección se desarrolló en un estado donde los republicanos mantienen una ventaja considerable en el registro de votantes, aunque la diferencia final reportada entre Donalds y Jolly fue mucho más estrecha que la registrada en la reelección de Ron DeSantis en 2022.

Donalds asumirá el cargo en enero de 2027, cuando concluya el segundo mandato consecutivo de Ron DeSantis.

La ceremonia de investidura se realizará en Tallahassee, capital del estado.

El nuevo gobernador ejercerá un mandato de cuatro años, hasta enero de 2031, salvo circunstancias extraordinarias.

¿Por qué Ron DeSantis no podía buscar nuevamente la gobernación?

Ron DeSantis fue elegido gobernador de Florida en 2018 y consiguió la reelección en 2022.

La Constitución estatal impide que una persona que haya ejercido la gobernación durante más de seis años en dos mandatos consecutivos sea elegida para el período inmediatamente siguiente.

Por esa razón, DeSantis no podía presentarse nuevamente en 2026.

La restricción no representa una prohibición permanente de volver a aspirar al cargo después de transcurrido el intervalo constitucional correspondiente.

Qué cambia en Florida con la llegada de Byron Donalds

El resultado mantiene la gobernación bajo control republicano, pero implica un cambio de liderazgo después de ocho años de administración de Ron DeSantis.

Donalds tendrá entre sus responsabilidades dirigir el Poder Ejecutivo estatal, presentar propuestas presupuestarias, firmar o vetar legislación y supervisar las agencias del Gobierno de Florida.

Durante la campaña, asuntos como los seguros de vivienda, los impuestos a la propiedad, la educación y el costo de vida ocuparon un lugar central.

Las decisiones que adopte a partir de enero de 2027 dependerán de sus prioridades gubernamentales y del trabajo con la Legislatura estatal.

Florida mantiene un gobernador republicano tras las elecciones de 2026

La victoria de Donalds confirma la continuidad del Partido Republicano al frente del Ejecutivo estatal.

Al mismo tiempo, el resultado refleja una contienda competitiva frente a David Jolly, en un estado donde las diferencias electorales han variado considerablemente durante los últimos años.

Byron Donalds asumirá la gobernación de Florida el 5 de enero de 2027 y se convertirá en el primer gobernador negro en la historia del estado, tras una elección que marca el final de la etapa de Ron DeSantis en Tallahassee.