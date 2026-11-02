COMIENZA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS DiTÚ en CUBA: Palmares busca empresarios para administrar 33 cafeterías, Pero el Estado conservará la propiedad

La Empresa Extrahotelera Palmares S.A. lanzó una convocatoria para que actores económicos asuman la gestión operativa de 33 cafeterías de la cadena DiTú, distribuidas en siete provincias de Cuba. La licitación contempla un modelo de franquicia en el que los establecimientos seguirán siendo propiedad estatal, mientras los operadores seleccionados se encargarán de su administración. La Habana concentra 23 de los locales disponibles y el plazo para presentar propuestas vence el 30 de noviembre de 2026.

El Gobierno cubano continúa ampliando las modalidades de participación de actores económicos no estatales en la administración de establecimientos comerciales y gastronómicos.

Esta vez, la Empresa Extrahotelera Palmares S.A. anunció una licitación para transferir la gestión operativa de 33 cafeterías de la marca DiTú, una red de establecimientos conocida por su presencia en diferentes ciudades de la isla.

La convocatoria, identificada como Licitación No. 03/2026, está dirigida a operadores interesados en desarrollar actividades gastronómicas bajo un esquema de franquicia.

El anuncio representa una nueva iniciativa para incorporar gestores privados a negocios que permanecen bajo titularidad estatal.

Palmares ofrece 33 cafeterías DiTú en siete provincias de Cuba

De acuerdo con la convocatoria publicada por Palmares, los establecimientos disponibles se encuentran en Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Granma.

Distribución de las cafeterías incluidas en la licitación

La Habana concentra aproximadamente el 70% de los establecimientos incluidos en la convocatoria.

Las otras diez cafeterías se encuentran repartidas entre seis provincias, con una mayor presencia en Ciego de Ávila, Villa Clara y Sancti Spíritus.

La Habana concentra 23 cafeterías DiTú disponibles para nuevos gestores

La capital cubana reúne la mayor cantidad de instalaciones incluidas en la licitación.

Los establecimientos están distribuidos en municipios como Plaza de la Revolución, Cerro, Playa, Marianao, Boyeros, Diez de Octubre, Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón, Habana del Este y La Lisa.

Entre los locales identificados figuran DiTú Acapulco, DiTú Ciclovía, DiTú 17 y 4 y DiTú Panorama, situados en zonas del Vedado y Nuevo Vedado.

La convocatoria también incluye DiTú Patra, en el Cerro, y DiTú Tropicana, en Playa.

En Marianao se encuentran DiTú 122 y 47, DiTú 130 y 51 y DiTú Militar.

Boyeros reúne DiTú Calabazar, DiTú 100 y Vento, DiTú Boyero y Vento y DiTú Santiago de las Vegas.

En Diez de Octubre aparecen DiTú Lacret, DiTú Tres Palacios y DiTú Dolores.

La relación continúa con DiTú Párraga y DiTú Víbora Park, en Arroyo Naranjo, así como DiTú San Miguel y DiTú Virgen del Camino, en San Miguel del Padrón.

En Habana del Este se incluyen DiTú Zona 6 Alamar y DiTú Micro X Alamar, mientras que La Lisa cuenta con DiTú 222.

Qué cafeterías se ofrecen fuera de La Habana

Las otras diez instalaciones están distribuidas en seis provincias.

En Pinar del Río se ofrece DiTú Pinar del Río, ubicado en las proximidades del Hospital Provincial y la Carretera Central.

En Matanzas figura DiTú Pastorita, en el reparto 2 de Diciembre.

Villa Clara cuenta con DiTú Aeropuerto, situado en el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de Santa Clara, y DiTú Framboyanes.

En Sancti Spíritus aparecen DiTú Sancti Spíritus, ubicado en la avenida Mártires, y DiTú Cabaiguán, en la calle Nieve Morejón.

Ciego de Ávila reúne tres establecimientos: DiTú Pina, en el municipio Ciro Redondo; DiTú Morón; y DiTú Ciego de Ávila.

La relación se completa con DiTú Bayamo, en la provincia de Granma.

Cómo participar en la licitación de las cafeterías DiTú

Palmares estableció que los interesados deberán presentar una propuesta de negocio con información técnica y económica sobre las actividades previstas para el establecimiento que desean administrar.

La documentación debe incluir los datos personales y de contacto del oferente.

Las propuestas deberán entregarse en un sobre sellado, identificado con la referencia correspondiente a la convocatoria.

La empresa indicó que el plazo de presentación vence el 30 de noviembre de 2026.

El anuncio no especifica una dirección física para la entrega de los documentos, por lo que los participantes deberán solicitar esa información a los responsables de la licitación.

Teléfonos y correos de Palmares para solicitar información

La empresa facilitó los siguientes contactos para obtener detalles y adquirir el pliego de licitación.

¿Las cafeterías DiTú serán vendidas a empresarios privados?

Uno de los aspectos más importantes de la convocatoria es la diferencia entre administrar un negocio y adquirir su propiedad.

El modelo presentado por Palmares contempla la gestión operativa de los establecimientos, no su venta.

En septiembre, Arturo Vázquez Hernández, asesor del Ministerio del Comercio Interior, explicó que las nuevas modalidades comerciales permiten incorporar operadores a negocios estatales sin modificar necesariamente la titularidad de los inmuebles.

“Estamos hablando de gestión, no estamos hablando de propiedad”, señaló el funcionario.

Por tanto, los interesados en la licitación no estarían comprando las cafeterías, sino aspirando a obtener derechos de explotación y administración bajo las condiciones contractuales que establezca Palmares.

El anuncio proporcionado no detalla los cánones, las regalías, la duración de los contratos ni las obligaciones financieras específicas de los operadores.

Cuba impulsa franquicias mediante nuevas regulaciones comerciales

La convocatoria se produce después de la aprobación del Decreto 167 del Comercio Interior, publicado en agosto de 2026.

La normativa introdujo nuevas posibilidades para desarrollar cadenas de tiendas, restaurantes y establecimientos gastronómicos bajo marcas comerciales reconocidas.

La red DiTú fue mencionada por funcionarios del sector como un ejemplo de franquicia que podría ampliarse mediante la participación de diferentes gestores.

El objetivo declarado de estas modalidades es permitir que una misma marca opere en varios establecimientos con procedimientos y características comerciales comunes.

Sin embargo, el alcance de la autonomía empresarial dependerá de las condiciones específicas de los contratos y de las regulaciones vigentes.

Palmares ya había ofrecido otras 13 instalaciones en septiembre

La convocatoria actual no constituye la primera iniciativa de Palmares para incorporar actores económicos a la gestión de establecimientos.

En septiembre, la empresa anunció una licitación de 13 cafeterías y puntos de venta en La Habana.

Aquella convocatoria incluía espacios gastronómicos, recreativos y comerciales bajo modalidades de gestión no estatal.

La nueva oferta de 33 instalaciones amplía el número de establecimientos que Palmares busca administrar mediante operadores externos.

No obstante, la información disponible no permite determinar cuántas instalaciones de la convocatoria anterior fueron adjudicadas ni cuáles son sus resultados comerciales.

Los elevados precios de algunas cafeterías DiTú generan cuestionamientos

La expansión de la gestión privada en establecimientos estatales se produce en medio de una crisis del poder adquisitivo de los consumidores cubanos.

En julio, la reapertura de una cafetería DiTú en Sancti Spíritus generó comentarios por los precios de sus productos.

Según reportes publicados entonces, una oferta denominada “Tabla DiTú” tenía un precio de 4.500 pesos cubanos.

El menú incluía café expreso a 200 pesos, croquetas rellenas desde 1.000 pesos y alitas de pollo a 2.500 pesos.

Estos valores ilustran las dificultades que pueden enfrentar determinados consumidores para acceder a servicios gastronómicos en un contexto de salarios limitados e inflación.

Los precios corresponden a un establecimiento y momento específicos, por lo que no deben extrapolarse automáticamente a toda la cadena DiTú.

El Estado mantiene la propiedad mientras busca nuevos administradores

La licitación de Palmares refleja un modelo en el que el Estado cubano conserva la titularidad de las instalaciones, pero permite que otros actores económicos participen en su funcionamiento.

La convocatoria abre oportunidades de gestión comercial, aunque también plantea interrogantes sobre la rentabilidad de los negocios, la disponibilidad de insumos y las condiciones contractuales.

Los interesados tendrán hasta el 30 de noviembre para presentar sus propuestas y deberán consultar directamente con Palmares los requisitos completos antes de participar.