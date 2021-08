Cuba impide a aerolíneas de carga a llevar ayuda humanitaria a la isla

El ejecutivo también alertó que hasta el momento no se conoce si el gobierno cubano pretende otorgar esos permisos con el fin de que entren al país cargamentos de ayuda humanitaria desde Estados Unidos. “Desafortunadamente no podemos hacer nada hasta que Cuba no otorgue esos permisos de aterrizaje, y no hay información de cuándo lo van a autorizar o si lo van a autorizar”, concluyó.