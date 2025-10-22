La tormenta tropical Melissa podría convertirse en un huracán de gran intensidad al sur de Cuba

La tormenta tropical Melissa continúa fortaleciéndose sobre las cálidas aguas del Caribe central y podría alcanzar la categoría de huracán mayor (categoría 3 o superior) este fin de semana, según los últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

De acuerdo con la actualización más reciente, los modelos de trayectoria se han tornado más peligrosos para Cuba y Jamaica , ya que el sistema muestra una tendencia a desplazarse hacia el noroeste y luego al oeste, acercándose al sur de ambas islas.

Aviones de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Aérea localizaron el centro de Melissa cerca de 14.3°N y 74.0°O , moviéndose lentamente hacia el oeste a apenas 2 mph (4 km/h) .

Los vientos máximos sostenidos alcanzan las 50 mph (85 km/h) , con ráfagas superiores, mientras que la presión mínima central se estima en 1,000 milibares .

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 115 millas (185 km) desde el centro del sistema.

Aunque Melissa aún se mantiene desorganizada, los meteorólogos prevén un fortalecimiento progresivo y un giro gradual hacia el noroeste durante los próximos dos días. Para el viernes , podría alcanzar la categoría de huracán, y el domingo , transformarse en un huracán de gran intensidad .

Riesgos para Jamaica, Haití y Cuba

El sistema ya está provocando fuertes lluvias con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas de La Española (Haití y República Dominicana) y Jamaica.

La nueva proyección de trayectoria, más al sur de Jamaica, incrementa el riesgo para Cuba, sobre todo en las provincias del occidente y centro-sur, donde podrían sentirse vientos intensos, lluvias prolongadas y marejadas a partir del fin de semana.

Expertos advierten que las altas temperaturas del mar Caribe, el movimiento lento y la mejor organización interna del sistema podrían favorecer una rápida intensificación antes de que Melissa se acerque a la región.

Llamado a la precaución

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población seguir de cerca los partes oficiales del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) y del Centro Nacional de Huracanes, y prepararse con antelación en zonas vulnerables a las lluvias y vientos fuertes.