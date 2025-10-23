Meteorología emite nuevo Aviso de Ciclón Tropical por la tormenta Melissa: advierten posible intensificación al sur de Cuba

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió este jueves el Aviso de Ciclón Tropical número cinco ante la presencia de la tormenta tropical Melissa , que continúa ganando fuerza sobre las cálidas aguas del mar Caribe .

Las autoridades meteorológicas advierten que la permanencia del sistema en una zona activa y con altas temperaturas oceánicas podría favorecer su fortalecimiento , lo que representa un riesgo creciente para Jamaica y Cuba en los próximos días.

En su parte más reciente, emitido a las 6:00 a.m. de este 23 de octubre , el Centro de Pronósticos ubicó el centro de Melissa en los 15.0 grados de latitud Norte y 75.0 grados de longitud Oeste , a unos 370 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica .

La tormenta se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste a solo 6 km/h , con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas superiores , mientras mantiene una presión central de 1002 hectoPascal .

Aunque todavía es una tormenta tropical, las condiciones actuales del Caribe central podrían favorecer una rápida intensificación durante las próximas horas.

Posible cambio de trayectoria e intensificación

Según el INSMET, en las próximas 24 horas Melissa mantendrá su lento desplazamiento, pero gradualmente cambiará su rumbo hacia el noroeste y luego al norte, adentrándose en el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores.

El parte oficial advierte que “las condiciones oceánicas y atmosféricas serán favorables para su intensificación gradual”, por lo que el fenómeno se mantiene bajo vigilancia constante.

Aunque Melissa aún no representa una amenaza directa para Cuba, los meteorólogos insisten en que su posición actual y lento desplazamiento podrían convertirla en un peligro potencial para el occidente y centro del país.

Rubiera alerta: Melissa podría transformarse en huracán peligroso para Cuba

El destacado meteorólogo José Rubiera advirtió que el pronóstico actual es “muy complejo” debido a la incertidumbre en la trayectoria de la tormenta.

Rubiera explicó que, aunque Melissa muestra una organización parcial, su centro sigue desplazado por la cizalladura vertical, lo que impide su fortalecimiento completo. Sin embargo, señaló que hacia el domingo podría producirse un cambio importante: si disminuye la cizalladura, el sistema podría alinearse verticalmente y fortalecerse con rapidez, transformándose incluso en huracán de gran intensidad.

“El alto contenido calórico del mar Caribe occidental podría alimentar su desarrollo explosivo. En ese escenario, una vaguada procedente del suroeste de Estados Unidos podría desviar su rumbo hacia el norte o nordeste, aumentando el peligro para Cuba”, señaló Rubiera.

Autoridades recomiendan máxima atención

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) confirmó que Melissa sigue moviéndose lentamente y que podría convertirse en huracán en las próximas 48 horas.

El Centro de Pronósticos del INSMET reiteró que el próximo aviso oficial será emitido a las 6:00 p.m. de este jueves, o antes, si el sistema muestra una intensificación significativa.

Las autoridades cubanas piden a la población mantenerse informada y no subestimar la evolución del fenómeno, especialmente durante el fin de semana, cuando Melissa podría representar una amenaza directa para el territorio nacional.