De militante comunista en CUBA a residente en Florida: el pasado represivo de un exlíder de la UJC sale a la luz

Raúl Omar Rodríguez Gracia , un antiguo dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas ( UJC ) y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en la Universidad de Ciencias Médicas de Santa Clara, ha sido identificado por Martí Noticias como uno de los jóvenes más activos en la defensa del régimen cubano en redes sociales.

Hoy, sin embargo, vive discretamente en Jacksonville , Florida , mientras espera obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

De acuerdo con una investigación del periodista Mario J. Pentón , Rodríguez Gracia fue durante años un militante destacado en la UJC y dirigió brigadas digitales encargadas de crear perfiles falsos para atacar a periodistas, activistas y opositores.

También habría participado en operativos de represión durante las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) , según testimonios recogidos por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) .

“Fue uno de los típicos represores juveniles al servicio del régimen”, afirmó Luis Domínguez , investigador de la FHRC, quien aseguró que existen videos que lo muestran actuando contra manifestantes pacíficos.

Rodríguez Gracia, de 29 años, ingresó a Estados Unidos en noviembre de 2022 . Hasta semanas antes de su salida de Cuba, publicaba mensajes de fervor revolucionario y ataques contra Estados Unidos.

En una de sus publicaciones, llegó a escribir:

“¡Comandante en Jefe, ORDENE! Que vamos a hacer la guerra si el imperialismo viene, ¡SI SE ATREVE!”.

También presumió de haberse reunido con Gerardo Hernández Nordelo, uno de los cinco espías condenados en Estados Unidos por conspiración para cometer asesinato, a quien calificó como “un grande de nuestra historia”.

‍ Un nuevo comienzo con pasado borrado

Ya en Florida, Rodríguez Gracia borró sus antiguos perfiles en redes sociales y creó nuevas cuentas, donde aparece junto a su esposa y su mascota en una vivienda de Jacksonville.

Según Martí Noticias, eliminó incluso su nuevo perfil de Instagram tras ser contactado para una entrevista.

Desde la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se confirmó que su nombre figura entre los más de 100 represores identificados en una lista entregada al congresista Carlos Giménez, quien ha solicitado a las autoridades migratorias estadounidenses revisar sus casos y aplicar sanciones o deportaciones.

Casos similares: exfuncionarios del régimen en EE.UU.

El caso de Rodríguez Gracia se suma a una larga lista de exmilitantes, funcionarios y agentes del régimen cubano que han logrado entrar a Estados Unidos a través de programas migratorios.

Entre los más notorios figuran:

Jorge Luis Vega García , exteniente coronel del Ministerio del Interior (MININT) , acusado de torturas en las prisiones de Agüica y Canaleta.

Melody González Pedraza , jueza implicada en condenas políticas, deportada tras perder su caso de asilo.

Bruce Iam González Marrero, expropagandista del régimen, ahora residente en Kentucky tras pedir asilo político.

El caso de Raúl Omar Rodríguez Gracia refleja una tendencia creciente: exrepresores cubanos que, tras años de servir al aparato de control de la isla, buscan refugio en el país que antes calificaban de “enemigo”.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y congresistas piden al Gobierno estadounidense reforzar los filtros migratorios y negar beneficios humanitarios a quienes participaron en la represión del pueblo cubano.