CUBA DESAFÍA A TRUMP: RECHAZA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS Y ELEVA LA TENSIÓN

El régimen cubano ha dejado clara su postura: no liberará presos políticos , desafiando directamente el ultimátum planteado por Estados Unidos tras la reunión secreta celebrada en La Habana el pasado 10 de abril.

En declaraciones a la agencia AP , el embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán , aseguró que la excarcelación de opositores no será una condición negociable dentro del diálogo bilateral.

El régimen cubano afirmó que la liberación de presos políticos no forma parte de las recientes conversaciones con Estados Unidos, calificando el tema como un asunto interno y rechazando cualquier “ultimátum”. El embajador Ernesto Soberón Guzmán, quien varias veces negó la… pic.twitter.com/MMJzLubDVB

“Estos asuntos internos no están sobre la mesa de negociación”

“Tenemos nuestro sistema legal, igual que EE.UU.”

Con estas palabras, La Habana rechaza cualquier presión externa sobre su sistema judicial y reafirma su negativa a cumplir con la exigencia de Washington.

Ultimátum en la recta final

Según reportes previos, una delegación del Departamento de Estado —liderada por Marco Rubio— habría dado un plazo de dos semanas para liberar a figuras opositoras como:

Luis Manuel Otero Alcántara

Maykel Osorbo

Ese plazo está a punto de expirar… y Cuba ya dejó claro que no cederá.

Respuesta de Washington

El Departamento de Estado reiteró que la liberación de presos políticos sigue siendo una prioridad y advirtió que el régimen “debería dejar de jugar” mientras continúan las conversaciones.

Preparación para un escenario mayor

En un mensaje que eleva aún más la tensión, Soberón afirmó que el gobierno cubano se prepara para “todos los escenarios”, incluyendo posibles consecuencias más graves en el plano internacional.

Crisis interna y pulso diplomático

Todo esto ocurre mientras Cuba enfrenta:

Apagones prolongados

Escasez de combustible

Falta de alimentos y agua

Aumento de la pobreza

A pesar de este escenario, el régimen insiste en negociar desde una posición de soberanía, vinculando temas clave como:

Compensaciones por propiedades confiscadas

Posible flexibilización del embargo estadounidense

Un pulso sin señales de acuerdo inmediato

La negativa a liberar presos políticos marca un punto crítico en las relaciones entre Washington y La Habana, justo cuando el margen para una salida diplomática parece reducirse.