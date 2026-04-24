CUBA DESAFÍA A TRUMP: RECHAZA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS Y ELEVA LA TENSIÓN

El régimen cubano ha dejado clara su postura: no liberará presos políticos, desafiando directamente el ultimátum planteado por Estados Unidos tras la reunión secreta celebrada en La Habana el pasado 10 de abril.
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La Habana descarta cumplir con el ultimátum de Washington y se prepara para “todos los escenarios”
El régimen cubano ha dejado clara su postura: no liberará presos políticos, desafiando directamente el ultimátum planteado por Estados Unidos tras la reunión secreta celebrada en La Habana el pasado 10 de abril.
En declaraciones a la agencia AP, el embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, aseguró que la excarcelación de opositores no será una condición negociable dentro del diálogo bilateral.
“No está sobre la mesa”
Soberón fue enfático:
“Estos asuntos internos no están sobre la mesa de negociación”
“Tenemos nuestro sistema legal, igual que EE.UU.”
Con estas palabras, La Habana rechaza cualquier presión externa sobre su sistema judicial y reafirma su negativa a cumplir con la exigencia de Washington.
Ultimátum en la recta final
Según reportes previos, una delegación del Departamento de Estado —liderada por Marco Rubio— habría dado un plazo de dos semanas para liberar a figuras opositoras como:
Luis Manuel Otero Alcántara
Maykel Osorbo
Ese plazo está a punto de expirar… y Cuba ya dejó claro que no cederá.
Respuesta de Washington
El Departamento de Estado reiteró que la liberación de presos políticos sigue siendo una prioridad y advirtió que el régimen “debería dejar de jugar” mientras continúan las conversaciones.
Preparación para un escenario mayor
En un mensaje que eleva aún más la tensión, Soberón afirmó que el gobierno cubano se prepara para “todos los escenarios”, incluyendo posibles consecuencias más graves en el plano internacional.
Crisis interna y pulso diplomático
Todo esto ocurre mientras Cuba enfrenta:
Apagones prolongados
Escasez de combustible
Falta de alimentos y agua
Aumento de la pobreza
A pesar de este escenario, el régimen insiste en negociar desde una posición de soberanía, vinculando temas clave como:
Compensaciones por propiedades confiscadas
Posible flexibilización del embargo estadounidense
Un pulso sin señales de acuerdo inmediato
La negativa a liberar presos políticos marca un punto crítico en las relaciones entre Washington y La Habana, justo cuando el margen para una salida diplomática parece reducirse.
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