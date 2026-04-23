Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

Autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a dos mujeres acusadas de secuestro internacional de un menor de 10 años , tras un operativo que culminó con el regreso del niño desde Cuba.

Las detenidas fueron identificadas como Rose Inessa-Ethington (42) y su pareja Blue Inessa-Ethington (32) , quienes, según la Fiscalía, habrían sacado al menor del país sin autorización en medio de una disputa de custodia.

Un viaje que encendió las alarmas

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el menor fue llevado inicialmente bajo el pretexto de un viaje de campamento a Canadá. Sin embargo, tras cruzar la frontera, el grupo no se registró en el hotel previsto y cortó comunicación con la madre biológica.

Volaron desde Vancouver a Ciudad de México

Luego viajaron a La Habana, Cuba

Permanecieron allí hasta su localización y retorno a EE.UU.

El niño debía ser entregado a su madre el 3 de abril, lo que nunca ocurrió.

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Intervención judicial y cargos federales

El 13 de abril, un tribunal en Utah otorgó custodia exclusiva a la madre biológica, tras lo cual se intensificó la búsqueda.

Ambas mujeres fueron arrestadas al regresar a Estados Unidos y enfrentan cargos por secuestro parental internacional, según la denuncia federal.

Detalles del caso bajo investigación

Las autoridades indicaron que el menor había expresado identificarse como niña durante entrevistas con funcionarios. Este aspecto forma parte de la investigación y ha sido mencionado en documentos judiciales dentro del contexto de la disputa familiar.

El caso también incluye antecedentes de una batalla legal previa por la custodia del menor, así como campañas públicas de recaudación de fondos relacionadas con el proceso.

Un caso poco común

Expertos señalan que el uso de recursos federales y la dimensión internacional del traslado convierten este caso en un episodio poco habitual dentro de disputas de custodia.

Las acusadas comparecieron inicialmente en Virginia y serán trasladadas a Utah para continuar el proceso judicial.