Cuba afirma que su ejército se prepara ante posible acción militar de EEUU y eleva la tensión

La Habana / Washington — El régimen cubano confirmó que su ejército se encuentra en estado de preparación ante una posible acción militar de Estados Unidos , en un nuevo episodio que eleva la tensión entre ambos países.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío , declaró en entrevista con el programa Meet the Press que las fuerzas armadas cubanas están activamente preparándose ante ese escenario.

El Vicecanciller del régimen cubano confirma que no tiene idea de lo que está negociando el círculo de Raúl Castro con EE.UU.... aun así se atreve a poner condiciones. Fernández de Cossío también dice en @NBCNews que el ejército se prepara para una posible acción armada. pic.twitter.com/LG3IjRSlZx

“Nuestro ejército siempre está preparado y, de hecho, se está preparando en estos días para la posibilidad de una agresión militar”, afirmó el funcionario.

Aunque el diplomático reconoció que no considera probable una intervención, insistió en la necesidad de estar listos:

“No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparamos”.

Las declaraciones reflejan un endurecimiento del discurso oficial en medio de crecientes tensiones políticas con Washington.

“El sistema no está en negociación”

Fernández de Cossío fue categórico al descartar cualquier cambio político como parte de un posible diálogo:

No habrá negociación del sistema político

No se discutirá la salida de Díaz-Canel

No se aceptarán condiciones externas

“Absolutamente”, respondió al ser consultado sobre si un cambio de régimen está fuera de discusión.

Respuesta a presión de EE.UU.

El funcionario evitó comprometerse con posibles reformas internas, como la liberación de presos políticos o apertura democrática, y respondió con críticas hacia el sistema político estadounidense.

Según el régimen, las conversaciones con Washington se limitan a temas bilaterales y se manejan con discreción.

Escalada de tensión en un contexto crítico

Las declaraciones se producen en medio de:

Presión política de EE.UU.

Crisis económica en Cuba

Apagones y escasez

Creciente descontento social

Analistas advierten que este tipo de mensajes podrían aumentar la tensión regional.

Preparación sin expectativa de conflicto

A pesar del tono firme, La Habana insiste en que no espera un conflicto inminente, aunque mantiene una postura defensiva ante cualquier escenario.

“No vemos por qué habría de ocurrir”, concluyó el funcionario.