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Cuba

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Nuevo apagón total en Cuba tras colapso del sistema eléctrico, agravando crisis energética con escasez de combustible y fallas estructurales

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
apagones cuba.png

La HabanaCuba volvió a quedar a oscuras este sábado tras una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), marcando el segundo apagón general en menos de una semana y profundizando una crisis energética sin precedentes.

La Unión Eléctrica (UNE) confirmó que la caída total del sistema ocurrió a las 6:38 p.m., sin ofrecer detalles inmediatos sobre las causas del colapso.

UNE

Colapso eléctrico en tiempo récord

El nuevo apagón masivo se produce apenas días después de otro evento similar registrado el lunes, lo que evidencia la fragilidad extrema del sistema eléctrico cubano.

Los cortes generalizados se han vuelto frecuentes en todo el país, afectando hogares, hospitales, transporte y sectores productivos.

CUBA-CRISIS ENERGÉTICA
La gente camina en la oscuridad durante un apagón parcial en La Habana, Cuba, el miércoles 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)
La gente camina en la oscuridad durante un apagón parcial en La Habana, Cuba, el miércoles 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Crisis energética al límite

Autoridades del sector energético reconocen que el sistema atraviesa su momento más crítico:

  • Fallas constantes en termoeléctricas obsoletas

  • Escasez severa de combustible

  • Paralización de generación distribuida

  • Averías recurrentes sin solución inmediata

El viceministro primero de Energía y Minas, Argelio Abad Vigoa, admitió que la situación actual es la más compleja que ha enfrentado el SEN.

Sin combustible para sostener el sistema

Según datos oficiales, Cuba acumula más de tres meses sin recibir suministros clave, incluyendo:

  • Diésel

  • Fuel oil

  • Gasolina

  • Turbocombustible

  • Gas licuado

La falta de estos recursos ha dejado fuera de operación la generación distribuida, considerada durante años un pilar del sistema energético.

Un sistema al borde del colapso

El modelo energético cubano, basado en infraestructura envejecida y alta dependencia del combustible importado, enfrenta ahora un escenario crítico.

Analistas advierten que sin soluciones estructurales inmediatas, los apagones masivos podrían convertirse en una constante.

Una crisis que se agrava

El nuevo apagón general confirma el deterioro acelerado del sistema eléctrico en Cuba, mientras la población enfrenta:

  • Interrupciones prolongadas

  • Escasez de servicios básicos

  • Impacto directo en la economía

La incertidumbre crece en un país donde la electricidad se ha convertido en uno de los recursos más inestables.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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